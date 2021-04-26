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林口身心障礙者福音 世大運選手村成立服務據點

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長(左二)飲用小作所裡面的身心障礙者泡的茶，享受茶葉韻味。記者張睿廷／攝影
新北市長(左二)飲用小作所裡面的身心障礙者泡的茶，享受茶葉韻味。記者張睿廷／攝影

新北市政府與育成基金會在林口世大運選手村合辦「社會住宅身心障礙服務」，除了是全國首創將日間照顧中心、小作所、社區居住服務結合的身障服務據點，還是林口第一個日照中心，讓身障者不用再遠至台北市接受照護，該處共有14名教保員，可提供照護名額63個，讓身障者也能擁有多元豐富的獨立生活。

新北市林口居民增加快速，卻連一個日照中心都沒有，有些人甚至每天帶著孩子跑到台北市的社福機構安置。市府決定與育成基金會合作，在林口世大運選手村開設複合式身心障礙服務據點。

新北市長侯友宜表示，林口選手村在2017年世大運後便轉為社會住宅使用，市府相當努力爭取場地，並積極活化場地，去年11月在該處成立身心障礙者小所、社區居住服務，現在更直接加碼成立2家社區式日照中心，提供復合型社區照護服務，提供林口身障者完善照顧。

該據點設有「新北市林口小作所」、「新北市林口日間照顧中心」、「新北市林口社區居住服務」，不只可以提供身心障礙者學習職能與日常生活能力，還有房間能提供身心障礙者居住，讓家屬能夠專心於工作，維持家庭經濟狀況。

育成基金會表示，該處共提供日間照護27個、夜間居住服務16個、小作所20個名額，最多能服務63人，教保員人數則有14人，以最充足的人力來照顧身心障礙者，讓他們受到更多保障。

育成基金會董事長陳節如指出，希望這次政府與民間的合作，能協助身心障礙者訓練出獨立生活的能力，讓他們獲得更豐富多元的生活，快樂成長。

該據點提供夜間居住服務，能提供16名身心障礙者入住，由專業教保員照顧。記者張睿廷／攝影
該據點提供夜間居住服務，能提供16名身心障礙者入住，由專業教保員照顧。記者張睿廷／攝影

林口 身障者 侯友宜

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