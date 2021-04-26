北市哪條路先正名？ 民政局：理想不能一步到達

台北市長柯文哲日前在「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁影片中，拋出街道正名議題，並暗諷民進黨號稱最本土，所在地卻在北平東路，今日台北市議會部門質詢，市議員張斯綱認為哪一條道路要先改，柯文哲應提出一個計畫，民政局長藍世聰坦言，柯心中的理想，可能不是一步可以到達。

張斯綱表示，道路正名將對民眾帶來衝擊，例如戶籍地更改等，近年只有北市軍功路更名成功為和平東路，以及陳水扁時代將介壽路改為凱達格蘭大道，而且介壽路還是因為上面多為政府機關、沒有居民。

張斯綱指出，台北市跟中國相關的名稱，行政區5個、街道名197個、學校65個、村里42個，哪一條道路要先改，柯文哲應提出一個計畫，而不是和媒體說「有想法再跟你講」，難道是民眾黨柯主席要改，台北市的柯市長要尊重民意。

至於柯文哲哪一條路開始？民政局長藍世聰坦言，柯心中的理想，可能不是一步可以到達。藍說，道路正名要議會支持，且無論使用道路更名自治條例中哪種方式，都要得到民意支持。

另外，議員汪志冰表示，全台北市也提出190條，過去軍功路改名，為此光是民政局的行政開銷就達到48萬，質疑柯文哲拋出街道正名是政治口水，根本是為了選舉、提出一個做不到的事情。