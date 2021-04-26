廠商變造悠遊卡賺暴利 議員轟：不提告還掩護非法

悠遊卡為重要交通票證工具，卻有非法悠遊卡在市面上流通，北市議員戴錫欽批評，悠遊卡公司明知有業者變造且販售非法Q版悠遊卡，不但「未戰先降」不去提告，今年1月還與該業者簽約，質疑是「合法掩護非法」，侵害消費者權益，要求北市秘書長陳志銘回報給台北市長柯文哲，並成立專案小組調查。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，該廠商於市面上購買正版悠遊卡去提供變造服務，但並無揮舉悠遊卡大旗向外高調販售，「變造悠遊卡是『造型卡』、『交通卡』，很難認定有侵權行為。」

戴錫欽指出，民眾可輕易從誠品書局等實體店家，或是在蝦皮等網路平台購買到該廠商變造的非法悠遊卡，雖可正常儲值、嗶卡進站，但卡片若有問題，民眾無法向悠遊卡公司退卡、獲得賠償。

戴錫欽表示，民眾通常在超商購買的悠遊卡購價約100元，但經廠商變造後可售價300至400元，輕鬆獲取暴利；悠遊卡公司去年11月就得知此事，卻毫無作為、不見提告，受害民眾也只能自行向警方舉報。

戴錫欽說，「悠遊卡若知道有業者變造且販售無授權悠遊卡，應積極在民事或刑事上為公司維權」，且悠遊卡公司身為官股民營公司，不應把受害消費者的權益撇得一乾二凈，要求市府成非專案小組進行調查。

陳亭如說，市面上若有販售無授權的悠遊卡產品，疑似侵害到悠遊卡公司權益，將會搜集相關資訊，採取必要的法律行動，並以公司最低風險、最大利益為考量，維護公司權益。

針對受害民眾求償無門情況，陳亭如舉例，就如同民眾購買一台BMW跑車後，再拿去改車，雖然這樣的行為不違法，但車子若出了問題甚至壞了，並非原廠責任，且目前並無接獲民眾反映購買到非法悠遊卡案例。

陳說，為了辨識悠遊卡是否遭到偽造或變造，民眾在購買悠遊卡時應注意3點，包含觀察卡片背面是否有悠遊卡Logo、是否有悠遊卡客服電話412-8880、卡片右下角是否有卡號，具備上述條件才是正版悠遊卡。

購買造型悠遊卡者，造型後面也會印製悠遊卡公司的服務電話，而非其他廠商的聯繫方式，提醒消費者勿購買來源不明的悠遊卡，並歡迎各界舉報不法販售悠遊卡及其相關販售證明，共同維護消費者權益。