汐止橫科彈藥庫閒置活化 紙風車劇團要承租

汐止橫科彈藥庫彈藥早就已經遷移存放，這幾年來，地方一直希望閒置空間能夠活化，紙風車劇團打算進駐橫科彈藥庫，並與國防部承租七筆土地大約佔地4400多平方公尺，目前已進入最終契約的審訂，今(26)日立委沈發惠、賴品妤、議員張錦豪服務處、國防部等相關單位會勘，了解相關進度。

立法委員沈發惠指出，會勘這塊土地要怎麼運用，這是兩個問題，一個是紙風車去年在八里的倉庫遭逢祝融之後，到目前為止他們的大型道具等等倉儲找不到地方，另外，國防部也很用心找適合場地讓紙風車落腳，在尋找的過程中看到橫科彈藥庫，因為目前已經沒有在使用，經過將近半年以上的時間，彼此討論是不是由國防部提供場地讓紙風車使用。

沈發惠說，2006年第三彈藥庫發生爆炸意外後，國防部即開始進行遷移措施，留下的營區庫房閒置。站在為地方爭取藝文空間，以及活化國有土地的立場，與賴品妤、劉世芳委員經過多次的研商與討論，積極協調並爭取國防部同意，依照國軍列管國有不動產提供非軍方單位使用處理原則，協助紙風車進行辦理該處承租相關行政作業，如今相關程序已到最後完備的階段。

立委賴品妤表示，很開心紙風車能夠來汐止紮根、深耕，在選區汐止找到合適用地，這是地方上的藝文大事，相信汐止的大朋友、小朋友們都非常樂見，也期盼，在與國防部日後完成承租相關程序後，紙風車能創造更多在地連結，在汐止一直都有大大小小的藝文活動，我相信在紙風車這麼具有代表性的劇團來到汐止，一定能夠變成在地新的文化藝術創作的里程碑。

國防部軍備局工營中心副主任上校黃建勝指出，針對紙風車劇團承租我們南港第三彈庫，經過雙方的討論會勘，確定這裡提供七筆土地大約佔地4400多平方公尺，目前相關的契約租賃及租金都是依照國軍不動產提供非軍方單位採有償契約簽定的方式辦理，目前已經走到最終契約的審訂，後續等到契約簽訂了之後，國防部會再跟紙風車劇團做現地的點交。

紙風車文教基金會執行長李永豐強調，首先感謝國防部及沈發惠委員、賴品妤委員的協助及各界對紙風車的關心與支持，這段期間也感謝新北市政府等各單位協助紙風車，積極尋找可能適合的廠房空間，將近一年歷經多方協調，最後決定落腳汐止，租借國防部所屬場地，未來我們歡迎汐止的孩子可以來參觀我們的工場、動手做道具等等，是另外的藝術教育。