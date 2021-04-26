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淡水紅毛城慶荷蘭國王節 參訪穿戴有橘色送小禮

中央社 / 新北26日電

新北市立淡水古蹟博物館今天指出，為慶祝荷蘭國王節，4月27日至5月2日期間，到館民眾身上有橘色元素，不論衣帽飾品等，即可到紅毛城內文創商品店，免費領取限量小禮。

新北市立淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，淡水紅毛城最早在西元1628年由西班牙人興建而成，後來遭摧毀；1642年荷蘭人重建新城，並以總督名字命名為安東尼堡（Fort Antonio），由於荷蘭人在當時有紅毛之稱，所以稱為「紅毛城」。

淡水古蹟博物館指出，每年4月27日是荷蘭國王節（Koningsdag），荷蘭人民會以代表荷蘭的橘色進行布置或辦理慶典活動，也會打扮全身橘參加派對，因此，博物館與荷蘭在台辦事處合作舉辦慶祝活動。

淡水古蹟博物館表示，4月27日至5月2日活動期間，只要到館民眾身上衣服、帽子、鞋子或配件等具有橘色元素，就能到淡水紅毛城文創商品店「紅城小舖」領取1份好「橘」禮，包括特製疊疊樂、鬱金香USB等隨機贈送，每天限量10份。

古蹟博物館 荷蘭 淡水

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