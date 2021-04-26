汐止秀豐市場公有地髒亂 地方爭取綠美化

汐止區秀豐市場旁有一塊公有地，在缺乏管理的情況下，顯得髒亂，也經常遭人亂丟垃圾，還有一旁巷子是死巷子，緊鄰的住戶也希望能夠打開公有地整頓改善，所以，今(26)日新北市議員廖先翔現場會勘，要求綠美化。

市議員廖先翔表示，秀豐市場靠近秀峰路側，有一塊地正在做整理，當初會來處理這一塊主要是因為旁邊秀峰路六巷的居民反應他們是死巷子，如果當前端發生了火災事故的話，他們是沒有空間可以逃離，所以，建議這塊國有地是不是能夠整理讓他們能夠進出，後來請市政府查了之後，確實是市府養工處跟財政局的土地。

廖先翔指出，當初有圍牆、也有老舊磚造的房子、也有一些廢棄物，發現了之後就請市府啟動美樂地專案，將一些閒置的零星市有土地，營造成區域的小綠點，接下來將地上物都清除了之後，後續會交給區公所做簡單的綠美化，提升周邊的生活環境品質，也提供居民順暢的緊急逃生路線。