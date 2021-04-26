九庒大道公神豬祭典 特等1332斤獲金牌

今(26)日是農曆三月十五日，也是傳統宗教保生大帝聖誕，淡水、三芝地區一年一度保生大帝誕辰的重要祭典「九庒大道公」輪祀，在淡水北投子值年爐主供奉地點舉辦神豬祭典，由九庒大道公主委蔡錦賢與特特旗幟在舞龍舞獅打頭陣之下進到神豬祭壇，這一次神豬比賽，由飼主蔡秋雄以1332台斤拿下特等第一名。

飼主而說，九年前當時輪祀到水碓庄時，他也有參與當時得到頭等，這次就平常心來參加，除了獻上神豬期盼可以讓大家渡過這次的疫情，據民間說法，養神豬祭拜大道公，可以得到一整年的庇祐。

現場貢桌上各式精美的祭品，放滿長桌，去年受到疫情影響，人潮銳減，不過今年有許多信眾參加，場面相當熱鬧，而大道公神尊，也在現場的紅壇當中，供大家來參拜。

九庒輪祀保生大帝主委蔡錦賢表示，今年是保生大帝來台280週年，活動盛大舉辦，有許多的供品包括了千斤麵線製成神豬，許多傳統的供品相當多樣，透過宗教文化的祭典，讓這個傳統民俗信仰，一直延續下去。