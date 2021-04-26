教保員流失至長照機構 新北市提高薪資下限留人

新北市約有1萬3000名身心障礙者需要專業照護，但全市僅有403名教保員，主因在於照護工作辛苦，流動率高，許多照護員會轉行至長照機構工作，去年五股芳洲社區的居家照服務機構還因人手不足結束營業。新北市社會局表示，市府去年開始增加照護員薪資補助，盼吸引人才投入，6月還會在新店開設複合式服務機構，增加新北身心障礙照護力。

身心障礙者照護困難，絕大多數都需要家人犧牲工作在家陪伴，或者僱用外勞居家照護，但一般家庭常因此出現經濟問題，全家生活都受到影響。

政府希望能夠推動身心障礙照護服務，減輕民眾家庭負擔，不過照顧身心障礙者需要花費大量心力，不只難以招募，就算招到、訓練完成，仍有可能做一做就離職，轉行至老人長照，使得教保員嚴重短缺，像新北約有1萬3000名身心障礙者，卻只有406名教保員，僅有3%的人可受到專業照護。

新北2018年曾在五股芳洲社區推動居家照護及日間照護等服務，未料去年卻因教保員人數不足，使得機構無法繼續營運，只好關閉，也讓外界開始重視相關問題。

教保員羅妃伶表示，照顧身心障礙者需要有一定的熱忱，因每個人情況有所不同，有些是語言表達能力較弱，有些是情緒起伏大，教保員必須在旁給予陪伴，待獲得對方信任後，再依據個別情形給予不同的照護，做這份工作時，的確需要投入較多的耐心精力。

長照機構照護員林小姐表示，自己當初就是從教保員轉行至長照單位，會做這樣的選擇主要還是因為時間較為彈性，且長者相較於身心障礙者更好溝通，只要長者沒有生病，大部分時間都只要陪他們說說話或帶他們去戶外走走就好。

另外，教保員每日須工作8小時，薪資約在2萬8千元至3萬左右，但若是擔任居家服務的話一天工作時數僅約6小時，薪資可達4萬元，若是在住宿式機構的話也有3萬6千元，相較之下約多出5千至1萬元，這也是部分教保員會選擇轉行的原因之一。

社會局指出，教保員以往最低薪資為2萬8千元，市府為提高民眾加入教保員行列，去年開始提供補助，讓薪資下限提升至3萬，有些機構還會主動加碼至3萬2千元，且教保員入行門檻不高，只要高中畢業，就能向政府申請訓練，獲得證照後，市府還會協助媒合至適合的機構工作。

社會局表示，身心障礙者的照護問題逐漸受到社會重視，他們會繼續努力培訓更多教保員，並與民間機構合作設立身心障礙服務據點，除了昨日在林口開設的三合一身心障礙服務機構外，6月還會與第一社會福利基金會在新店央北社宅開設身心障礙服務據點，減輕新北身障家庭的負擔。