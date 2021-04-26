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新北樹林線誰來營運 捷運局曝決定時間點

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
捷運萬大樹林線第一期預計2025年完工，圖為潛盾機發進準備作業。圖／報系資料照
捷運萬大樹林線第一期預計2025年完工，圖為潛盾機發進準備作業。圖／報系資料照

捷運萬大樹林線第一期預計2025年完工，但經營權未定，新北市議員江怡臻今質詢捷運局長李政安何時能夠做出決議，李政安回應，雙北論壇已決議原則由一家經營，將持續與北市協調，將於開工前兩年決定。

至於萬大樹林線第二期招標狀況，李政安表示，第二期由北捷招標、新北興建，分為二區段標，其中CQ880區段標4月初開標後，因投標家數不足3家流標，北捷正在進行檢討，預計5月重新招標，CQ890標則已於23日上網招標。

江怡臻也表示，樹林線沿線經過中正國中、土城國小、樹林高中等校，捷運施工時恐影響學生交通安全與周遭安寧，甚至是施工落塵，市府應使用低污染、低噪音的機具和工法，也必須主動向學校師生說明；李政安回應，施工廠商確定後，將在地方舉辦大型說明會，施工前兩周也須提送交維計畫。

另針對樹林線經過的瓶頸路段，包括土城金城路，樹林城林路、中華路等，江怡臻也要求市府規畫替代道路；李政安表示，已規畫替代道路，但其中38位地主有18位不同意，必須更努力協調。

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