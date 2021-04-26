聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北樹林線誰來營運 捷運局曝決定時間點
捷運萬大樹林線第一期預計2025年完工，但經營權未定，新北市議員江怡臻今質詢捷運局長李政安何時能夠做出決議，李政安回應，雙北論壇已決議原則由一家經營，將持續與北市協調，將於開工前兩年決定。
至於萬大樹林線第二期招標狀況，李政安表示，第二期由北捷招標、新北興建，分為二區段標，其中CQ880區段標4月初開標後，因投標家數不足3家流標，北捷正在進行檢討，預計5月重新招標，CQ890標則已於23日上網招標。
江怡臻也表示，樹林線沿線經過中正國中、土城國小、樹林高中等校，捷運施工時恐影響學生交通安全與周遭安寧，甚至是施工落塵，市府應使用低污染、低噪音的機具和工法，也必須主動向學校師生說明；李政安回應，施工廠商確定後，將在地方舉辦大型說明會，施工前兩周也須提送交維計畫。
另針對樹林線經過的瓶頸路段，包括土城金城路，樹林城林路、中華路等，江怡臻也要求市府規畫替代道路；李政安表示，已規畫替代道路，但其中38位地主有18位不同意，必須更努力協調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言