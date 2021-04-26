北市獲贈20台智能防疫裝置 公私協力對抗疫情
台北市政府今獲贈20台智能防疫裝置，可自動偵測體溫、語音提醒民眾戴好口罩。副市長黃珊珊表示，防疫不可鬆懈，公私必須協力對抗疫情，社福單位將優先使用。
黃珊珊致詞表示，近日有華航機師染疫案，提醒各大場館確實執行防疫措施，呼籲民眾保持警覺；但社福單位往往人力不足，盼透過智慧科技取代人員進行量測體溫、酒精消毒等防疫工作，就有更多人力可協助需要照顧的民眾，期望社會逐步恢復正常。
社會局長周榆修表示，此款智能防疫裝置可自動偵測民眾有無佩戴口罩，含辨識臉部、測體溫、噴灑酒精3項功能，將優先分配至社福單位使用，放置於12區社會福利中心、遊民收容中心等地點。
和成欣業股份有限公司（HCG）致贈北市20台「臉護士智能防疫防護裝置」（LENUS），今天在台北市志願服務推廣中心舉行捐贈儀式。HCG董事長邱立堅表示，此款智能防疫裝置是和成集團豪士多團隊精心研發的成果，希望這次捐贈，能為社會盡一份心力。
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