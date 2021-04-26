快訊

重摔男童教練遭羈押 一進看守所馬上說「身體不適」

台灣下一個長照十年，如何重建與外籍看護的關係？

北市獲贈20台智能防疫裝置 公私協力對抗疫情

中央社 / 台北26日電

北市政府今獲贈20台智能防疫裝置，可自動偵測體溫、語音提醒民眾戴好口罩。副市長黃珊珊表示，防疫不可鬆懈，公私必須協力對抗疫情，社福單位將優先使用。

黃珊珊致詞表示，近日有華航機師染疫案，提醒各大場館確實執行防疫措施，呼籲民眾保持警覺；但社福單位往往人力不足，盼透過智慧科技取代人員進行量測體溫、酒精消毒等防疫工作，就有更多人力可協助需要照顧的民眾，期望社會逐步恢復正常。

社會局長周榆修表示，此款智能防疫裝置可自動偵測民眾有無佩戴口罩，含辨識臉部、測體溫、噴灑酒精3項功能，將優先分配至社福單位使用，放置於12區社會福利中心、遊民收容中心等地點。

和成欣業股份有限公司（HCG）致贈北市20台「臉護士智能防疫防護裝置」（LENUS），今天在台北市志願服務推廣中心舉行捐贈儀式。HCG董事長邱立堅表示，此款智能防疫裝置是和成集團豪士多團隊精心研發的成果，希望這次捐贈，能為社會盡一份心力。

北市 口罩 疫情

延伸閱讀

2022選戰未開打！議員先轟「寄生燈箱」 黃珊珊回應了

黃珊珊挨轟廣播垃圾車後 議員再批寄生北捷燈箱

柯團隊內鬥？ 蔡炳坤請辭獲慰留

傳柯團隊內鬥 副手心冷請辭？北市：蔡炳坤續留打拚

相關新聞

南京東路改成文哲大道？ 北巿民政局長：房價不跌

台北市長柯文哲日前在「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁影片中，表示法院周邊道路名「被中國包圍」，並暗諷民進黨號稱最本土，所...

日治時期大稻埕「仁安醫院」 通過登錄市定古蹟

仁安醫院為日治時期大稻埕著名台人開設醫院，2018年所有權人北市都更處成立「都市再生學苑」，轉作都市再生相關課程推廣使用...

廠商變造悠遊卡賺暴利 議員轟：不提告還掩護非法

悠遊卡為重要交通票證工具，卻有非法悠遊卡在市面上流通，北市議員戴錫欽批評，悠遊卡公司明知有業者變造且販售非法Q版悠遊卡，...

新北樹林線誰來營運 捷運局曝決定時間點

捷運萬大樹林線第一期預計2025年完工，但經營權未定，新北市議員江怡臻今質詢捷運局長李政安何時能夠做出決議，李政安回應，...

屠宰雞鴨找地難 雙北家禽批發市場合併案宣告暫擱

雙北合作行之多年，不過台北市長柯文哲2019年提出的「雙北家禽批發市場合併案」宣告破局、合併案先暫擱。北市產發局長林崇傑...

台北清真寺恐釀防疫破口 黃珊珊：不排除停辦開齋節

中央流行疫情指揮中心昨宣布，3名印尼籍確診案例於4月16日中午參加台北清真寺活動，現場多達400人，但當時未實施實聯制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。