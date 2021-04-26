快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南京東路改成文哲大道？ 北巿民政局長：房價不跌

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
今日台北市議會部門質詢，市議員李伯毅提出，將南京東路改成文哲大道，民政局長藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，取名文哲也不錯。圖／摘自台北市議會
今日台北市議會部門質詢，市議員李伯毅提出，將南京東路改成文哲大道，民政局長藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，取名文哲也不錯。圖／摘自台北市議會

北市柯文哲日前在「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁影片中，表示法院周邊道路名「被中國包圍」，並暗諷民進黨號稱最本土，所在地卻在北平東路，掀起街道正名議題，今日台北市議會部門質詢，市議員李伯毅提出，將南京東路改成文哲大道，民政局長藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，取名文哲也不錯。

李伯毅表示，以台北市某建築為例，面寬應為健康路，但門牌卻以敦化北路命名，反映出敦化北路比健康路房價高，大部分民眾在乎路名價值而非路的名字。

藍世聰表示，並非敦化的名稱讓道路產生價值，而是道路本身產生的價值，說不定民眾認為不要取名敦化更好，如果可以改為更有台灣特色的道路名稱有什麼不好，民眾只是擔心改路名的相關經費。

李伯毅提出，若將南京東路改成文哲大道？北平東路改北港東路？藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，叫文哲也不錯，並認為房價不會下跌，重點不是道路名稱而是道路價值。另外，若改為北港東路，他認為至少比北平東路好，不過若要用外國的名字，也希望能用台灣感情看道路。

李伯毅認為，街道正名柯文哲不能隨便講講、做不到，如果想街道正名應該要有立論基礎，且必須得到民眾認可，建議市府先找一條道路改名試辦，至少先做民意調查，若是民意希望街道改名，後續所花費的行政成本也是必要開銷。

柯文哲 北市

延伸閱讀

影／盧秀燕探視柔道腦死男童 家屬喊：我們真的很無助

影／媽祖「回家」了 台中萬和宮老二媽省親遶境今起駕

忠孝東路鑽石大道,無可取代的核心資產

台江大道公赴下大道謁祖 台南師生徒步體驗文化香路

相關新聞

南京東路改成文哲大道？ 北巿民政局長：房價不跌

台北市長柯文哲日前在「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁影片中，表示法院周邊道路名「被中國包圍」，並暗諷民進黨號稱最本土，所...

日治時期大稻埕「仁安醫院」 通過登錄市定古蹟

仁安醫院為日治時期大稻埕著名台人開設醫院，2018年所有權人北市都更處成立「都市再生學苑」，轉作都市再生相關課程推廣使用...

屠宰雞鴨找地難 雙北家禽批發市場合併案宣告暫擱

雙北合作行之多年，不過台北市長柯文哲2019年提出的「雙北家禽批發市場合併案」宣告破局、合併案先暫擱。北市產發局長林崇傑...

台北清真寺恐釀防疫破口 黃珊珊：不排除停辦開齋節

中央流行疫情指揮中心昨宣布，3名印尼籍確診案例於4月16日中午參加台北清真寺活動，現場多達400人，但當時未實施實聯制，...

新北環保兩用袋5月全面換新 專用垃圾袋沿用現狀

新北市自升格以來採用垃圾費隨袋徵收政策，並在2013年推出環保兩用袋，截至去年累積賣出近8億袋，環保局5月將更新兩用袋塗...

新北近百組抽水機待更新 預估得花32億

為解決防洪問題，新北市近期在板橋湳仔溝、土城抽水站完成16組抽水機組更新，分別提升1.4、3.98公尺防洪空間。水利局指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。