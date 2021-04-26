南京東路改成文哲大道？ 北巿民政局長：房價不跌

台北市長柯文哲日前在「台灣阿北-柯文哲」臉書粉絲專頁影片中，表示法院周邊道路名「被中國包圍」，並暗諷民進黨號稱最本土，所在地卻在北平東路，掀起街道正名議題，今日台北市議會部門質詢，市議員李伯毅提出，將南京東路改成文哲大道，民政局長藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，取名文哲也不錯。

李伯毅表示，以台北市某建築為例，面寬應為健康路，但門牌卻以敦化北路命名，反映出敦化北路比健康路房價高，大部分民眾在乎路名價值而非路的名字。

藍世聰表示，並非敦化的名稱讓道路產生價值，而是道路本身產生的價值，說不定民眾認為不要取名敦化更好，如果可以改為更有台灣特色的道路名稱有什麼不好，民眾只是擔心改路名的相關經費。

李伯毅提出，若將南京東路改成文哲大道？北平東路改北港東路？藍世聰表示，如果市長不是柯文哲，叫文哲也不錯，並認為房價不會下跌，重點不是道路名稱而是道路價值。另外，若改為北港東路，他認為至少比北平東路好，不過若要用外國的名字，也希望能用台灣感情看道路。

李伯毅認為，街道正名柯文哲不能隨便講講、做不到，如果想街道正名應該要有立論基礎，且必須得到民眾認可，建議市府先找一條道路改名試辦，至少先做民意調查，若是民意希望街道改名，後續所花費的行政成本也是必要開銷。