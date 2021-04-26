屠宰雞鴨找地難 雙北家禽批發市場合併案宣告暫擱

雙北合作行之多年，不過台北市長柯文哲2019年提出的「雙北家禽批發市場合併案」宣告破局、合併案先暫擱。北市產發局長林崇傑今表示，之所以談了兩年多的合併案暫擱，主因是北市、新北現有家禽市場營運系統不同、加上因鄰避設施、用地取得難。

台北畜產公司去年8月董事會，爆出前總經理姚量議嗆「不與魔鬼交易」請辭，議員邱威傑今天於議會財建部門質詢提到，當初姚量議請辭，是否與畜產公司的調整組織、推動雙北家禽批發市場合併等，恐涉個人利益、與擋人財物有關？

北市市場處長陳庭輝表示，姚量議的說法他不予置評，不過兩家公司要合併，除要有地的硬體設施，還有兩家公司體質營運系統也不同，北市是有官股的公司，但新北完完全全是私人組成的合作社，還有屠宰業者未來怎麼分潤？都還要去談。

北市產發局、台北畜產等四大公司，今赴議會工作報告，對於議員關注雙北家禽批發市場合併按進度，產發局長林崇傑表示，北市府基於雙北合作，不斷與新北城鄉局、農業局討論，包括由台北出資、新北出地；或北市直接與新北家禽市場合作，甚至市長柯文哲也親自拜會合作社，但結果還是合併有困難，這次雙北論壇最後定調雙北家禽市場談合併先「暫擱」。

林崇傑說，之所以談合併破局，還是因北市、新北現有家禽市場營運系統不同、加上因屠宰市場仍為鄰避設施、用地難取得，要勉強合作還是有困難。所以談多次、談了兩年多，最後定調還是先暫擱。

林崇傑也提到，北市府曾在新北五股找過許多塊地，包括價購民間的地、或新北市府的地等，也都有與新北市府討論，但都有個別的困難，加上當地居民反彈。

林崇傑說，北市府當初之所以提出雙北家禽批發市場合併，是考量北市地狹人稠，現有地點已不適合做為屠宰地點，原希望朝產地屠宰處理，但基於市場例如薑母鴨店等仍有溫體雞需求，考量大台北生活圈，最好的屠宰批發市場地點，應是在高速公路交流道下來的地點，但目前談了兩年仍有困難。

北市市場處長陳庭輝也表示，雙北從2019年至今年，分別由林崇傑、副市長黃珊珊帶隊，與新北市府、農委會討論，但現在此案，在此時此刻先暫停，還是因新北有九條屠宰線、北市有十四條，未來要如何整併？還有重點地點要選在哪裡？因民眾都認為這是鄰避設施，討論合併案，屢屢遇到困難。