日治時期大稻埕「仁安醫院」 通過登錄市定古蹟

仁安醫院為日治時期大稻埕著名台人開設醫院，2018年所有權人北市都更處成立「都市再生學苑」，轉作都市再生相關課程推廣使用，台北市文化局今舉行文資會議，13位文資委員同意通過登錄為直轄市定古蹟，文化局建議，都更處未來可以展示原先醫院歷史脈絡，且調整開放時間。

仁安醫院興建於1927年，是日治時期大稻埕著名醫院，院長柯謙諒為大稻埕名醫，其二代柯賢政及二位兄弟皆為著名醫師。地理位置位於日治時期的太平町，為當時台人的現代化街區，聚集許多台人的醫院，舉凡牙科、婦產科、耳科與花柳性病等，都有民眾前來求診，最困難是可以處理產婦難產的問題。

仁安醫院的建築特色為以洗石子，小口磚構成店屋立面，是為迪化街首批保存歷史性建物之一。且具有為磚砌承重牆、樓板為鋼筋混凝土、轉角處有花飾山牆、立面以洗石子混白色磁磚，一樓柱式有柱頭裝飾，室內格局多維持原貌，文化局今舉行文資會議，13位文資委員同意指定成為歷史建築。

都更處表示，2003年大稻埕柯謙諒醫師家族將仁安醫院捐贈北市府作為社區營造基地，提供市民進行社區培力、交流使用；2018年北市都更處成立都市再生學苑，轉作都市再生相關課程推廣使用；學苑計畫旗下有社區營造、都更重建、整建維護等培力課程，提供民眾報名參加，如今成為市定古蹟後，仍維持課程推廣、社區培力交流、遊客導覽參觀等功能。

文化局副局長田瑋表示，目前空間內部分留有醫院設備，未來建議規畫展示區，展示原先醫院的歷史脈絡，彰顯原先建物的價值，且調整開放時間。