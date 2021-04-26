影／防牛結節疹 南市提前完成疫苗施打

防堵牛結節疹擴散，台南市政府農業局動物防疫保護處23日凌晨領取疫苗，當天下午開始施打作業，全市2萬8千多頭牛隻，已在今上午全部施打完成。

農業局指出，台灣本島4月15日確診首例牛結節疹，為避免疫情擴散衝擊產業，國內牛結節疹疫苗，優先於北北基及桃竹苗等7縣市施打，南部及東部縣市22日晚間疫苗從國外運抵台灣後開始施打。南市府農業局動物防疫保護處23日凌晨即派員前往農委會淡水家畜衛生試驗所領取疫苗。

農業局長謝耀清表示，南市養牛場170場，在養2萬8千多頭，飼養頭數占全國第三。為加速牛結節疹疫苗施打工作，除動保處動員全部防疫人員，還請在地草食動物獸醫師、南市獸醫師公會獸醫師、國立嘉義大學獸醫學院師生及國立台灣大學獸醫學院教師支援，組成15隊分區同時施打。動保處預先整備好拋棄式針頭、延伸式注射器、吹箭等器材，加速先前作業。

市長黃偉哲說，本島確診首例牛結節疹當天，南市馬上成立動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心，迅速完成疫苗施打工作。他強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，不會感染人，且牛奶及牛肉都須經過政府層層把關檢查、檢驗，全定安全、衛生無虞之後才能進入市場，民眾可放心食用。