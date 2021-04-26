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台北清真寺恐釀防疫破口 黃珊珊：不排除停辦開齋節

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對即將登場的開齋節，台北市副市長黃珊珊說，若有狀況不排除停辦。記者胡瑞玲／攝影
針對即將登場的開齋節，台北市副市長黃珊珊說，若有狀況不排除停辦。記者胡瑞玲／攝影

中央流行疫情指揮中心昨宣布，3名印尼籍確診案例於4月16日中午參加台北清真寺活動，現場多達400人，但當時未實施實聯制，恐造成防疫破口，台北市副市長黃珊珊今表示，未來將加強宣導，即將到來的台北開齋節仍朝舉辦方向規畫。

黃珊珊指出，目前中央並未強制要實聯制，但北市公有場關都有實施，清真寺原本也有實施實聯制，但今年2月卻停止，防疫有些微鬆懈，但仍規定要戴口罩，未來北市將加強宣導各大型活動維持實聯制，也評估提供台北通系統使用，節省實聯制的人物力需求，另大型聚會場所、宗教活動也都可E化統一SOP進行實聯制。

至於原訂5月16日登場的開齋節，黃珊珊表示，仍維持「新常態」，北市現在朝著辦的方向規畫，但若有任何狀況，可能隨時做調整，甚至不排除停辦。

北市 黃珊珊 清真寺

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