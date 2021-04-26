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八里五福宮捐救護車、愛心物資　總值破350萬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
八里五福宮捐出價值達320萬元的救護車給八里消防分隊。圖／新北市民政局提供
八里五福宮捐出價值達320萬元的救護車給八里消防分隊。圖／新北市民政局提供

新北市八里五福宮為迎接今日五路武財神聖誕，特別透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈價值320萬元高頂救護車「五福壹號」與總值40萬元愛心物資給八里消防分隊與弱勢機構。副市長謝政達為感謝廟方，一早前往八里致贈感謝狀、牌，肯定五福宮對地方的奉獻。

兼任五福宮主委的新北市議員鄭戴麗香表示，廟方希望能發揮財神爺濟世助人精神，感謝副主委蔡志浩無私捐款，讓五福宮有能力購買救護車贈予消防隊員。

謝政達指出，五福宮今年除捐贈救護車外，還有高達6千斤平安米等民生物資，對地方貢獻良多，也是八里區重要的信仰中心與績優宗教團體。

民政局長柯慶忠說，五福宮鄰近八里渡船頭，是北台灣知名的求財寶殿，並設有北台灣唯一「天庫金爐」。

適逢農曆3月15日是五路武財神聖誕，也是民眾求財日，許多信徒都會到此祈求財運亨通，今日廟方也特別發放招財前母，並從昨日起連3天舉辦財神賜財禮斗法會，保佑信眾財源廣進。

八里 救護車

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