新北環保兩用袋5月全面換新 專用垃圾袋沿用現狀

新北市自升格以來採用垃圾費隨袋徵收政策，並在2013年推出環保兩用袋，截至去年累積賣出近8億袋，環保局5月將更新兩用袋塗裝，新增QRcode與鯨魚、孩童等主題圖案。至於雙北專用垃圾袋尺寸不同，環保局則回應尚無統一尺寸規畫。

新北市2008年試辦垃圾費隨袋徵收，到2019年垃圾量減少近4成，這次為提醒環境教育與守護的重要性，以鯨魚、小孩為主題，一方面盼留給後代好的環境，再來也能美化環保兩用袋。

環保局表示，因設計只是塗裝改樣，並無增加額外成本，這次也新印QRcode方便民眾隨時查詢清運時間。

新版環保兩用袋5月全面更換，可在新北近3千家量販店、超市、連鎖便利商店購買，持有舊版民眾仍可繼續使用。環保局呼籲，環保兩用袋仍是未攜帶環保袋時替代品，民眾應養成自備購物袋習慣，減塑愛地球。

目前新北市垃圾費計算為每公升0.36元，2019年5月起雙北垃圾袋可互通，不過雙北專用垃圾袋尺寸、容量有所差異，新北3、5、14公升尺寸都和台北有些微差距，75公升袋則與台北76公升袋容量有差。

環保局解釋，會改75公升是因為之前每公升0.4元比較方便計算，因75公升袋可零售，有搬家或相關需求的民眾可以只買1個。有關3、5、14公升垃圾袋尺寸和台北不同，環保局則回應，考量到變更尺寸可能造成民眾麻煩，目前尚無和台北統一尺寸規畫。