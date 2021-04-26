新北近百組抽水機待更新 預估得花32億

為解決防洪問題，新北市近期在板橋湳仔溝、土城抽水站完成16組抽水機組更新，分別提升1.4、3.98公尺防洪空間。水利局指出，尚有近百組還沒更新，後年預計更新其中8站34組，預計花費12.1億，剩餘60組則要等前面更新完再向中央爭取經費，初估要花超過20億。

水利局自2016年規畫分期更新湳仔溝、土城站抽水機組，這次工程共換新7組、耗資2.37億，由中央前瞻計畫補助7成，現2站合計16組抽水機全數完成更新。水利局評估，未來湳仔溝與土城站防洪空間可分別增加1.4、3.98公尺，當外水位較高時也能保持正常抽排。

新北轄內共82座抽水站、338組抽水機組，水利局抽水站管理科長鍾泰榮指出，評估需更新的抽水機組條件，包括使用超過20年、抽水效率退化以及零件停產等。

總計新北共有120組抽水機需更新，這次工程完工後已更新湳仔溝、土城、塔寮坑、永和、華江、江子翠等6座抽水站共26組抽水機，剩餘94組待更新。