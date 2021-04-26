米其林餐廳RAW食安3缺失 衛生局限期改善

北市衛生局今天表示，米其林二星餐廳RAW稽查結果發現有3項缺失，包含人員未戴口罩、病媒出沒等，衛生局給予3天改善期，複查若未改善將開罰新台幣6萬元至2億元。

台北市衛生局表示，因接獲民眾投訴，由國際名廚江振誠開設的米其林二星餐廳RAW違反「食安法」規定，在22日前往稽查發現3項不合格，衛生局給予3天改善期，近日會安排複查，若未改善將開罰6萬元至2億元。

衛生局指出，3項不合格分別為人員未依規定配戴口罩與帽子、庫存物品與食材未區隔以及病媒出沒。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，無論是否有疫情，處理即食、不須再加熱的食品，一定要配戴口罩；庫存物品未與食材區隔部分，雖無立即食安問題，仍必須要改善，在稽查當下都已經向業者說明、教育。

衛生局去年執行「109年度米其林1星至3星及餐盤推薦餐廳稽查專案」，發現51家業者中有17家有衛生缺失，不合格名單中包含RAW。