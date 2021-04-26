新北成立兒少性剝削防制大軍 宣導三不一要

根據衛福部統計，近三年兒少性剝削案件，受害人每年破千，其中逾半數皆是在網路被誘騙、要脅的狀況下，拍攝私密照片後傳給加害人，小學生也難以倖免。新北市社會局結合新北市中小學家長協會組成性剝削防制宣導大軍，積極在校園、社區推動「童」心「協」力防兒少性剝削，保護青少年健康成長。

新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示，校園對性的議題比較隱諱，但從社會局和新北市家防中心獲悉，性剝削案件逐年增加，兒少因懵懂遭到誘騙、誘惑甚至威脅而受到性剝削情況逐年成長，嚴重影響學童的身心健康和安全。

透過社會局長張錦麗鼓勵，家協以創新型補助方案，接下校園性剝削防制宣導重責，並邀請專家教育訓練，培力正確宣導能力，再進入校園和社區積極宣導防制。

梁子緒說，協會8大區的志工伙伴，結合財團法人海山教育基金會和土城區學士里辦公處等150餘人，昨在新北高工學校舉辦「性剝削防制培力工作坊」，邀請家防中心具有10多年處遇兒少性議題經驗的社工劉怡秀督導，藉由案例講授兒少性剝削條例，帶領學員認識性剝削防制工作的重要性。

社會局長張錦麗指出， 兩年前爆發的校園蘿莉控事件，一名碩士生利用網路誘騙多名學童拍攝裸露及猥褻照片，重創兒少身心。新北市去年共發生兒少性剝削463件，呈現倍數成長，校園防制宣導刻不容緩。