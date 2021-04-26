快訊

評／中共六年內武力犯台？美印太司令警告的意義

奧斯卡／完整得獎名單出爐 「游牧人生」 奪三大獎成大贏家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北成立兒少性剝削防制大軍 宣導三不一要

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
新北市社會局與新北市中小學家長協會舉辦「性剝削防制培力工作坊」，共同努力守護新北學子。圖／主辦單位提供
新北市社會局與新北市中小學家長協會舉辦「性剝削防制培力工作坊」，共同努力守護新北學子。圖／主辦單位提供

根據衛福部統計，近三年兒少性剝削案件，受害人每年破千，其中逾半數皆是在網路被誘騙、要脅的狀況下，拍攝私密照片後傳給加害人，小學生也難以倖免。新北市社會局結合新北市中小學家長協會組成性剝削防制宣導大軍，積極在校園、社區推動「童」心「協」力防兒少性剝削，保護青少年健康成長。

新北市中小學家長協會理事長梁子緒表示，校園對性的議題比較隱諱，但從社會局和新北市家防中心獲悉，性剝削案件逐年增加，兒少因懵懂遭到誘騙、誘惑甚至威脅而受到性剝削情況逐年成長，嚴重影響學童的身心健康和安全。

透過社會局長張錦麗鼓勵，家協以創新型補助方案，接下校園性剝削防制宣導重責，並邀請專家教育訓練，培力正確宣導能力，再進入校園和社區積極宣導防制。

梁子緒說，協會8大區的志工伙伴，結合財團法人海山教育基金會和土城區學士里辦公處等150餘人，昨在新北高工學校舉辦「性剝削防制培力工作坊」，邀請家防中心具有10多年處遇兒少性議題經驗的社工劉怡秀督導，藉由案例講授兒少性剝削條例，帶領學員認識性剝削防制工作的重要性。

社會局長張錦麗指出， 兩年前爆發的校園蘿莉控事件，一名碩士生利用網路誘騙多名學童拍攝裸露及猥褻照片，重創兒少身心。新北市去年共發生兒少性剝削463件，呈現倍數成長，校園防制宣導刻不容緩。

請牢記防範網路性剝削、三不一要口訣「不拍攝、不留存、不分享、要截圖（報案用）」，以確保校園和社區兒少的身心健康。她強調，新北市從100年起就有紫絲帶學堂進入校園宣導，今年更要借重中小學家長協會的影響力，成立「性剝削防制宣導志願服務大軍」，希望帶動更多家長、老師和學童共同關心和防制。

新北市社會局與新北市中小學家長協會舉辦「性剝削防制培力工作坊」，宣導性剝削防治工作的重要性。圖／主辦單位提供
新北市社會局與新北市中小學家長協會舉辦「性剝削防制培力工作坊」，宣導性剝削防治工作的重要性。圖／主辦單位提供

延伸閱讀

新北首創健康知識電競比賽 統神都喊難

太魯閣號事故年紀最小罹難者 將在花蓮海葬

太魯閣號51死 新北巿府成立捐款專戶指定給新北傷亡者

營養師捐10萬助弱勢 新北40家庭兒童節出遊

相關新聞

高嘉瑜洗鳳梨犯大忌？最強菜農力挺酸爆網友

民進黨立委高嘉瑜親自示範切鳳梨，因高將整顆鳳梨拿去沖水，網友紛紛指是錯誤示範，並表示鳳梨不能碰水，「會咬舌」。不過有最強...

米其林餐廳RAW食安3缺失 衛生局限期改善

北市衛生局今天表示，米其林二星餐廳RAW稽查結果發現有3項缺失，包含人員未戴口罩、病媒出沒等，衛生局給予3天改善期，複查...

新北環保兩用袋5月全面換新 專用垃圾袋沿用現狀

新北市自升格以來採用垃圾費隨袋徵收政策，並在2013年推出環保兩用袋，截至去年累積賣出近8億袋，環保局5月將更新兩用袋塗...

新北近百組抽水機待更新 預估得花32億

為解決防洪問題，新北市近期在板橋湳仔溝、土城抽水站完成16組抽水機組更新，分別提升1.4、3.98公尺防洪空間。水利局指...

新北成立兒少性剝削防制大軍 宣導三不一要

根據衛福部統計，近三年兒少性剝削案件，受害人每年破千，其中逾半數皆是在網路被誘騙、要脅的狀況下，拍攝私密照片後傳給加害人...

政大登山隊 復刻越野健行

政大登山隊過去每年舉辦的「越野健行」傳統活動因故中斷十多年，校友決定今年成立50周年之際，復刻當年越野健行，除讓昔日隊友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。