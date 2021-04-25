2021樂活樹林鐵馬行 「騎」聚鹿角溪暢遊新秘境

新北市樹林區體育會與聯合報合辦13年的「樂活樹林鐵馬行」去年受到疫情影響停辦，今年因疫情趨緩，下午在樹林區鹿角溪人工濕地熱鬧開跑，活動後除抽出170位得獎者，並送出15輛美利達自行車，現場湧進近1400位大小親子車友「騎」聚一堂樂逍遙。

新北樂活樹林林鐵馬活動讓樹林區鹿角溪人工濕地充滿歡樂運動風，包括新北市環保局、消防局、樹林衛生所、樹林國際青商會、新北市政府稅捐處、中華工商企業永續發展促進會和美利達公司，都在會場所擺設攤位，氣氛熱絡。

長年致力推廣地方體育活動的新北市樹林區體育會理事長洪佳君及新北市體育總會榮譽理事長黃志雄特別到場為車友們打氣加油，並與大家一起做暖身操。

該場活動吸引近1400位親子車友，有爸爸背著女娃鐵馬乘風，還有車友載著心愛的柴犬一路賞風景，更有夫妻檔同乘協力車鶼鰈情深一路悠遊山佳河濱運動公園、三鶯藝術村、彩虹風車文藝造景、龍窯橋到新北新秘境「沐心池」。

今日天空飄著毛毛雨，騎乘腳踏車時特別舒爽。還有就讀國小小妹妹和父母親一起挑戰全程12公里後，結束後大氣不喘說著「下次可以騎更遠喲」。