陳時中聲量高鋪路新北？ 議員：他低才對台灣好

自去年疫情爆發後，衛福部長陳時中名聲水漲船高，今年他網路聲量比六都施政滿意度排第1的侯友宜還高，有不少聲音揣測他可能挾帶此氣勢參與明年地方首長選舉。新北市議員葉元之發文認為，陳、侯兩人聲量基礎不同，陳隨著疫情而升高，反而聲量低對台灣才是好事。

新北市長侯友宜施政滿意度74％，被看好明年能連任，不過今年1月陳時中聲量達到高峰，葉元之表示，這是因為陳時中聲量是建立在大家對疫情恐慌，就像1月發生部桃事件，反觀2到4月疫情趨緩，陳的聲量瞬間減半。

葉元之指出，只要疫情一嚴重，陳時中必須每天出來開記者會，網路聲量當然高，沒有疫情時聲量自然降下來，可說他聲量越低，對台灣反而越好。

葉元之還說，侯友宜因專心市政，聲量來自新北市政議題，侷限在新北市民，會不如陳時中是正常的事，不能用這麼粗略手法推測陳會擊敗侯。