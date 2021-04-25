湳仔溝花16億整治 下階段完成汙水接管

新北市花15年、超過16億完成板橋「母親河」湳仔溝階段性整治，今日邀民眾到場見證改變過程，市長侯友宜表示，希望未來能朝生態、遊憩性質發展，成為城市親水河流代表。水利局喊話，下階段目標將在2024年完成湳仔溝集汙區接管，接管率可達95.72％。

當地浮州里長曾太吉指出，在1970、80年代左右，當時湳仔溝水很清澈，甚至能下水抓魚，到90年代隨著人口增加，連帶工程也變多，許多生活、事業廢水流入湳仔溝，其惡臭味讓讓附近民眾不堪其擾。

水利局自2007年分三階段整治湳仔溝，前後近15年花費逾16億，在近期礫間處理廠沉澱池改善工程完工後，達到階段性整治，湳仔溝周遭已發展出濕地生態，據水利局統計，生物種類高達103種。

侯友宜指出，在台65快速道路做好後有太多人反映湳仔溝環境被破壞，現在階段性整治完成不代表這樣就好，因全球氣候極端，仍要靠大家共同維護，甚至變得更好。

宋德仁表示，在階段性目標達成後，湳仔溝預計2024年完成集汙區汙水用戶接管，涵蓋範圍包含土城、板橋，完成接管率將達95.72％。

除加速汙水接管外，水利局也希望在未來透過河川流域治理平台，配合都市景觀整體規畫，打造如步道、公園、球場等設施，甚至讓津渡碼頭復活。

新北市議員葉元之認為，每個大城市都會有代表性河流，湳仔溝過去整治他給予肯定，也期待往日的臭水溝之後能成為板橋具代表性的親水公園。