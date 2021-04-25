車禍案件攀升 樹林分局辦活動宣導正確觀念
新北市樹林分局於今日結合樹林區體育會，在樹林區鹿角溪人工溼地舉辦「樂活樹林2021鐵馬行」，設攤宣導防詐騙、防竊、反毒及交通安全宣導提醒。 樹林分局表示，今年各類交通事故有攀升趨勢，為建立民眾遵守交通規則概念。
員警於現場與民眾進行互動並發送宣導品，宣導酒後勿駕車、汽機車經路口應減速慢行、駕駛路口停車讓行人先行，汽機車路口慢、看、停及行人依規定走行人穿越道與防禦駕駛等觀念。
樹林分局指出，除行車觀念外，近期詐欺犯罪手法新月異，為預防民眾遭騙，造成財產損失，他們特別組成犯罪預防宣導團，在現場架設樹林分局臉書粉絲團QRcode立牌，提供民眾掃瞄登入臉書粉絲專業，將不定時更新並分享給民眾各種詐騙手法及防詐騙知識，讓民眾提高詐騙意識。
樹林分局陳永昌表示，詐騙案件恐造成民眾財產損失，為避免相關事件再度發生，希望藉由「警力有限民力無窮」觀念，結合地方活動強化防詐欺宣導，進而形成防護網，防制各類詐騙案件發生，給民眾一個安全穩定的生活環境。
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