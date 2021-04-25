新北首創健康知識電競比賽 統神都喊難

為促進學童健康知識，新北市首創以業界電競賽事規格舉辦「健康小學堂健康識能競賽」，採線上積分賽制，吸引97所國小、329隊共上千位國小學童參加，知名電競實況主「亞洲統神」今於總決賽現場擔綱表演賽嘉賓，體驗遊戲後也忍不住說「真的很難」。

新北市衛生局與教育局已合辦「健康小學堂健康識能競賽」多年，今年因應疫情調整活動辦理方式，舉辦「新北電競王，健康特攻隊」，上千名國小學童歷經三個多月的線上電競積分初賽後，晉級出爐的18隊今日在新北電競基地角逐年度總冠軍。

亞洲統神及童星吳以涵今受邀擔任表演賽嘉賓為決賽暖場，參加的學童們也用心「Cosplay」成遊戲內的人氣角色，宛如一場電競賽事嘉年華，經評選最出色的裝扮隊伍，將頒發最佳服裝獎，為緊張刺激的賽事增添樂趣與歡笑。

新北市長侯友宜指出，舉辦8年的新北市健康識能競賽好評不斷，已成為全國最具代表性的校園競賽活動之一，因應疫情，此次競賽特別規畫線上積分初賽，選在新北電競基地打造業界賽事規格的電競決賽，透過電競讓健康知識從小扎根，往健康城市的目標邁進。

衛生局指出，遊戲共有14大主題、超過7000題的健康小常識，涵蓋C型肝炎防治、菸害防制及新冠肺炎的傳染病知識等，兼具趣味及挑戰的創新方式，將健康知識融於日常生活中，達到寓教於樂的效果。