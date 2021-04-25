大龍峒保生大帝聖誕遶境 3年1次引數萬信徒參拜

北台灣宗教盛會、交通部列為國際級觀光活動的「保生文化祭」迄今已舉辦20多年，今年活動自4月15日登場，而三年一次的重頭戲保生大帝聖誕遶境今日出巡，從早上11時開始遶境踩街，吸引上萬名信徒參加，晚上7時還會「放火獅」，屆時蜂炮沖天，為活動最高潮。

大同分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，規畫「0425專案」勤務，加強迪化街、重慶北路、民族西路、延平北路、民生西路及南京西路、寧夏路等沿線交通疏導管制。

由於大龍峒保生大帝聖誕遶境三年舉辦一次，除了吸引上萬名信徒前往參加，遶境路線中也有不少住戶及商家於門前擺桌參拜，沿路也有信徒等待保生大帝踩街經過。

今年保生大帝聖誕遶境，除有精細的神轎、頗負盛名的藝陣出陣演出，保安宮也安排獅陣、北管軒社等表演，讓民眾及信徒感受百年民俗廟會的熱鬧氛圍。

大龍峒保安宮保生文化祭保生大帝聖誕遶境時段，從上午11時開始至晚間22時結束，其中晚間7時包安宮將在廟埕舉行「放火獅」儀式，象徵保生大帝除瘟禳疫、庇護眾生健康平安，在這個後疫情時代別具意義。

北市民政局表示，保安宮「放火獅」是結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮從火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵辟邪除疫，也是保生文化祭最受矚目的活動。