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影／一周2次同框外甥納豆 侯友宜：他給很多義務幫忙
新北市長侯友宜今出席新北電競王健康特攻隊決賽，主持人正是藝人外甥納豆，這也是兩人一周內兩次同框。侯友宜表示，感謝他用表演的方式，讓同學能夠學習，「而且他都給我們很多義務的幫忙。」
新北市新聞局21日推出最新一集「侯Sir返校日」，邀請納豆到新店高中戲劇社表演，並分享心路歷程，侯友宜更與納豆合演一小段舞台劇，展現舅甥好感情；侯今出席新北電競王健康特攻隊決賽，主持人也是納豆，兩人一周內兩次同框。
對於近期常與納豆同台，侯友宜說，「沒有啦，因為他主持這個活動已經連續三年，也謝謝他在侯Sir返校日的時候，用他表演的方式，讓我們的同學能夠學習，而且他都給我們很多義務的幫忙。」
侯友宜表示，謝謝納豆。透過他很多的表演的方式，讓同學們有學習的機會。其實，這也是讓做好適性教育，幫助孩子不斷找到自己的人生方向。
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