聽新聞
test
0:00 / 0:00
千人淨灘 清出萬里翡翠灣1.5噸廢棄物
新北市環保局今日在萬里翡翠灣海水浴場舉辦聯合淨灘活動，近千人參與合計清出1.5頓海洋廢棄物，其中不乏藏在沙灘中的垃圾。環保局表示，除參與淨灘活動外，民眾在日常生活中減少使用塑膠製品，也能實際支持環保。
這次「110年度新北市春季聯合淨灘活動」，不少團體單位都來響應，甚至如板橋大遠百、多益得生物科技、花王(台灣)、儒鴻企業等8家企業前來淨灘。
板橋大遠百總店長協理施智耀指出，今日率領50名員工出席，希望帶動員工及民眾重視海洋環保，了解海洋廢棄物來源，共同守護地球。
淨灘民眾運用篩網、鏟子等工具，在萬里翡翠灣海水浴場清出1公噸垃圾與0.5公噸資源回收物，總計達1.5公噸廢棄物，不少民眾在發現沙灘裡混雜許多細碎塑膠碎片，也都驚呼看似乾淨的沙灘，其實充斥著垃圾。
環保局長程大維表示，新北市海岸線常受地形、季風、洋流等因素影響，沙灘上遍佈各種海洋廢棄物，嚴重破壞海洋生態，若不有所行動，這些海洋廢棄物最終將經由食物鏈回到人體內，間接影響健康。
環保局提醒，不是只有淨灘是響應環保，日常生活很多方式都能支持環保理念，包括減塑、垃圾減量做好分類、搭乘大眾運輸工具等等，從根本源頭做起，才能有效幫到環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言