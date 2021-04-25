千人淨灘 清出萬里翡翠灣1.5噸廢棄物

新北市環保局今日在萬里翡翠灣海水浴場舉辦聯合淨灘活動，近千人參與合計清出1.5頓海洋廢棄物，其中不乏藏在沙灘中的垃圾。環保局表示，除參與淨灘活動外，民眾在日常生活中減少使用塑膠製品，也能實際支持環保。

這次「110年度新北市春季聯合淨灘活動」，不少團體單位都來響應，甚至如板橋大遠百、多益得生物科技、花王(台灣)、儒鴻企業等8家企業前來淨灘。

板橋大遠百總店長協理施智耀指出，今日率領50名員工出席，希望帶動員工及民眾重視海洋環保，了解海洋廢棄物來源，共同守護地球。

淨灘民眾運用篩網、鏟子等工具，在萬里翡翠灣海水浴場清出1公噸垃圾與0.5公噸資源回收物，總計達1.5公噸廢棄物，不少民眾在發現沙灘裡混雜許多細碎塑膠碎片，也都驚呼看似乾淨的沙灘，其實充斥著垃圾。

環保局長程大維表示，新北市海岸線常受地形、季風、洋流等因素影響，沙灘上遍佈各種海洋廢棄物，嚴重破壞海洋生態，若不有所行動，這些海洋廢棄物最終將經由食物鏈回到人體內，間接影響健康。