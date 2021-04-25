太允營造排放泥漿汙染指南溪 北市重罰5萬多並要求改善
台北市環保局日前接獲通報，指南溪有不明泥沙廢水流入，稽查人員迅速前往現場稽查，發現排放源是位於指南路三段、由「太允營造有限公司」承攬的新建工程基地流出，廢泥水未經妥善處理，直接排入指南溪，違規事証明確，已依水汙染防治法告發，開罰太允營造5萬2500元，同時要求立即改善。
環保局表示，水利處河川巡防隊日前向環保局反映，指南路三段旁指南溪有不明泥沙廢水流入，稽查人員抵達後，沿溪邊追查發現排放源為太允營造有限公司承攬的工地，經查工地正進行涵管工程，並設置臨時管線將開口垂放朝向指南溪，於抽取工地大量廢泥砂水後直接排入溪中，造成溪水汙染。
環保局表示，該業者未將施作涵管內的逕流水進行繞流，以致逕流水流入工區，施工單位將混入工區泥砂廢水未經處理直接排入指南溪，汙染事証明確，已依違反水汙染防治法第30條第1項第2款規定，處新臺幣5萬2500元，現場並要求業者立即處置停止排放。
環保局表示，也會持續追蹤列管該工地改善狀況，於19日複查時，業者已阻絕工區外逕流水，避免工區泥水進入指南溪。該局也強調，鄰近河川流域之各項新建工程務必要做好水汙染防治措施，以避免造成河川汙染。
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