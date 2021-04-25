快訊

7歲童被摔近腦死 柔道館被灑冥紙丟雞蛋寫「教練出來面對」

潛艦國造老被看衰 蔡總統將南下視察船殼組合平息質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資6億8千萬 三重碧華國中新校舍啟用

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導
新建校舍整體規劃結合三重橋都特色，將重陽橋意象置於校舍間之天橋上，並成為學生課間移動的橋樑。記者張睿廷／攝影
新建校舍整體規劃結合三重橋都特色，將重陽橋意象置於校舍間之天橋上，並成為學生課間移動的橋樑。記者張睿廷／攝影

新北市立碧華國中25日舉搬遷校新建校舍工程啟用典禮，該校舍斥資6億8千萬元，設有行政大樓、教學大樓2棟各4層樓、專科大樓1棟3層樓，共計91間教室，並增設幼兒園空間及自立午餐廚房空間，建置1座活動中心、戶外網球場及操場，每個年級可招收510名學生，除打造學生優質教學場域，也兼顧社區民眾的托育及運動需求。

新北市2019年起推動「美強生計畫」，預計在4年投入84億，從美感、補強及生態永續三面向來補橋校舍耐震、整建或興建學校。

而新北市碧華國中成立於1977年，原址校舍老舊，市府決定新建校舍，去年12月底完工，2月啟用，校方於今日舉辦搬遷新校啟用典禮，由新北市長侯友宜、碧華國中傑出校友網球好手盧彥勳及碧中網球隊以網球揮拍進行啟用儀式。

侯友宜表示，碧華國中新校舍共斥資6億8千萬，設有行政大樓、教學大樓2棟各4層樓、專科大樓1棟3層樓，一座活動中心、戶外網球場及操場，全校共計有91間教室。目前全校共有普通班級45班，附設幼兒園2班、非營利幼兒園4班。

碧華國中校長林建成說，學校除了基本學科外，學校網球隊發展活躍，屢創佳績，這次新校舍增設了室內的活動中心，相信場地的提升，也能夠使學生的練習獲得更佳的成果。

新北市教育局表示，此次碧華國中在興建時，還規畫多項環保設施，包括節能常用深開窗、屋頂綠化設備，以達外殼節能效益。另外學校還是以周邊環境為整體意象來打造，設計師結合了三重橋都特色，將重陽橋意象至於校舍間的天橋上，供學生穿梭教室間。

新北市碧華國中今日舉辦新校舍啟用典禮，新北市長侯友宜(右)、網球好手盧彥勳(左)一起揮拍，完成儀式。記者張睿廷／攝影
新北市碧華國中今日舉辦新校舍啟用典禮，新北市長侯友宜(右)、網球好手盧彥勳(左)一起揮拍，完成儀式。記者張睿廷／攝影
碧華國中校舍立面特別以樂器吹嘴作為意象，整體建築展現在地社區特色及音樂亮點。記者張睿廷／攝影
碧華國中校舍立面特別以樂器吹嘴作為意象，整體建築展現在地社區特色及音樂亮點。記者張睿廷／攝影

延伸閱讀

三重「銀新未來城」拚6月招商 侯友宜拜託綠委多幫忙

疫情再升溫 新北模範母親頒獎全程戴口罩合影

穀保校慶遇雨卻沒雨備方案 學校：天降甘霖、遇雨則發

受疫情影響新北潑水節停辦2年 改辦多元文化節今登場

相關新聞

千人淨灘 清出萬里翡翠灣1.5噸廢棄物

新北市環保局今日在萬里翡翠灣海水浴場舉辦聯合淨灘活動，近千人參與合計清出1.5頓海洋廢棄物，其中不乏藏在沙灘中的垃圾。環...

太允營造排放泥漿汙染指南溪 北市重罰5萬多並要求改善

台北市環保局日前接獲通報，指南溪有不明泥沙廢水流入，稽查人員迅速前往現場稽查，發現排放源是位於指南路三段、由「太允營造有...

斥資6億8千萬 三重碧華國中新校舍啟用

新北市立碧華國中25日舉搬遷校新建校舍工程啟用典禮，該校舍斥資6億8千萬元，設有行政大樓、教學大樓2棟各4層樓、專科大樓...

三重「銀新未來城」拚6月招商 侯友宜拜託綠委多幫忙

新北市府要在三重碧華國中舊校舍興建「銀新未來城」，都市計畫變更案已於去年10月送至內政部審查，將在後天召開第一次小組會議...

淡水中埔子圳兩旁護岸掏空 生態工法修復迎汛期

新北市淡水區興仁溪支流中埔子圳因豪大雨沖刷造成護岸基礎被掏空，水利局近期辦理護岸改善工程，用砌石強化護岸堅固度，以生態工...

北市大防疫「奇景」 遭質疑雙標

17日為學測二階面試、筆試日第一天，由於防疫考量，許多學校禁止家長陪考，但是台北市立大學出現校方讓家長坐在校外人行道的奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。