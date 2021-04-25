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斥資6億8千萬 三重碧華國中新校舍啟用
新北市立碧華國中25日舉搬遷校新建校舍工程啟用典禮，該校舍斥資6億8千萬元，設有行政大樓、教學大樓2棟各4層樓、專科大樓1棟3層樓，共計91間教室，並增設幼兒園空間及自立午餐廚房空間，建置1座活動中心、戶外網球場及操場，每個年級可招收510名學生，除打造學生優質教學場域，也兼顧社區民眾的托育及運動需求。
新北市2019年起推動「美強生計畫」，預計在4年投入84億，從美感、補強及生態永續三面向來補橋校舍耐震、整建或興建學校。
而新北市碧華國中成立於1977年，原址校舍老舊，市府決定新建校舍，去年12月底完工，2月啟用，校方於今日舉辦搬遷新校啟用典禮，由新北市長侯友宜、碧華國中傑出校友網球好手盧彥勳及碧中網球隊以網球揮拍進行啟用儀式。
侯友宜表示，碧華國中新校舍共斥資6億8千萬，設有行政大樓、教學大樓2棟各4層樓、專科大樓1棟3層樓，一座活動中心、戶外網球場及操場，全校共計有91間教室。目前全校共有普通班級45班，附設幼兒園2班、非營利幼兒園4班。
碧華國中校長林建成說，學校除了基本學科外，學校網球隊發展活躍，屢創佳績，這次新校舍增設了室內的活動中心，相信場地的提升，也能夠使學生的練習獲得更佳的成果。
新北市教育局表示，此次碧華國中在興建時，還規畫多項環保設施，包括節能常用深開窗、屋頂綠化設備，以達外殼節能效益。另外學校還是以周邊環境為整體意象來打造，設計師結合了三重橋都特色，將重陽橋意象至於校舍間的天橋上，供學生穿梭教室間。
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