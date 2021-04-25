新北罕見姓氏 俠客東邪西毒都入列

新北市罕見姓氏有武俠小說中的俠客稱號，包括「東」、「邪」、「西」、「毒」等，還有罕見萬姓、聞姓夫妻而且都單名。

近日網傳新竹縣竹東鎮98歲「看」姓雜貨店老闆影片，引起外界對罕見姓氏討論。實際上，該影中人是86歲的范老先生，因童心未泯開玩笑，卻造成網友誤會。

新北市府民政局今天表示，統計市民罕見姓氏包括東、邪、西、毒，這些常見於武俠小說中的江湖俠客稱號。

另外，還有七、鈔、每、晚、王易、旦巴、江田、曾江等姓氏。其他特殊姓氏還包含動物的「雞豹鹿」、季節的「春夏秋冬」、數字的「壹三五七八」也各有人姓。

民政局說，新北罕姓中，人數不超過10人者有「您」、「兼」、「給」、「是」等20多個姓氏。戶政事務所曾碰到設籍台北市禤（ㄒㄩㄢ）小姐到新北市辦護照，因姓氏太特別，承辦人特別向禤小姐請教讀音。

已退休媒體人聞琁今天接受中央社記者訪問表示，父親祖籍是江蘇金壇人；讀書時，同學都稱她「聞雞起舞」。她先生是湖南瀏陽人，名字是萬力。萬力的哥哥名字是萬能，兩兄弟的名字頗為有趣。

聞琁說，她與先生萬力一起出席喜宴或公祭場合，常遇到收禮金或奠儀人員看著禮金袋發呆，然後很不好意思的說，「我們要登記全名，請問您貴姓」。

知名的萬姓人士，還有「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗。她一直守護已故導演齊柏林遺願，持續喚醒大家對土地環境的熱情。

新北萬里區長粘雪琴、市府市場處長盛筱蓉、農業工程科長金雷、地政局長康秋桂，都擔任公職。

市府農業局副局長諶（音同陳）錫輝，與衛福部心理口腔健康司長諶（音同甚）立中，也曾是市府同事。諶立中為精神科醫師，以往在門診名牌特別以注音寫上「諶（ㄕㄣ‵）立中醫師」。曾有老兵看到名牌，老淚縱橫的向他哭訴，終於找到讀音為「甚」的宗親。

清朝學者、戊戌變法領袖之一的康有為，其曾孫女康佑寧目前是市府工務局主任秘書。

媒體人康子仁回憶，以前會被好朋友以台語發音「空欸（瘋癲、傻瓜）」稱呼，若做些比較蠢的事，朋友就會說：「啊你就空欸」，讓他啞口無言。

卞姓媒體人在初到某縣市服務時，曾被當時的首長誤認為「卡記者」，從此，不少人叫他「卡哥」。