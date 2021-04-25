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三重「銀新未來城」拚6月招商 侯友宜拜託綠委多幫忙
新北市府要在三重碧華國中舊校舍興建「銀新未來城」，都市計畫變更案已於去年10月送至內政部審查，將在後天召開第一次小組會議。新北市長侯友宜今出席活動時也特別拜託同場的民進黨立委林淑芬，「在中央給我們多多關切」，預定6月啟動招商。
侯友宜指出，碧華國中舊校舍是海砂屋，除了拆除外，也將建構新加坡模式的銀新未來城，結合食衣住行育樂及醫養動計畫，打造長照綜合園區，照顧新北長輩，帶動三重發展。
侯友宜表示，都市計畫變更案去年已經通過市都委會審議，10月送到內政部， 4月24日才要排小組會議，期待中央給予滿滿支持，「在這邊拜託淑芬立委，小組會議通過後還要再到內政部大會，拜託立委在中央多多關切。」
侯友宜說，三重銀新未來城預定今年6月要招商，必須趕快把它做起來，此外新北第二行政中心細部結構也已差不多，期盼地方協助溝通、落實，「帶動原有改變，才是三重未來機會。」
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