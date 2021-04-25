淡水中埔子圳兩旁護岸掏空 生態工法修復迎汛期

新北市淡水區興仁溪支流中埔子圳因豪大雨沖刷造成護岸基礎被掏空，水利局近期辦理護岸改善工程，用砌石強化護岸堅固度，以生態工法修復，並趕在防汛期前順利完工。

中埔子圳是興仁溪支流之一，長度不常約2公里，經過長時間豪大雨沖刷後，讓位於淡金路附近三塊厝橋的中埔子圳河道護岸基礎被掏空，使兩旁土地水土保持暴露風險中。

水利局經勘查後，近期辦理中埔子圳上、下游護岸改善工程，以生態工法修復提岸，並以塊石堆疊進行護岸建置，總計共施作222公尺砌石護岸，重新整治河道長度達168公尺。