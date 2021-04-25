淡水中埔子圳兩旁護岸掏空 生態工法修復迎汛期
新北市淡水區興仁溪支流中埔子圳因豪大雨沖刷造成護岸基礎被掏空，水利局近期辦理護岸改善工程，用砌石強化護岸堅固度，以生態工法修復，並趕在防汛期前順利完工。
中埔子圳是興仁溪支流之一，長度不常約2公里，經過長時間豪大雨沖刷後，讓位於淡金路附近三塊厝橋的中埔子圳河道護岸基礎被掏空，使兩旁土地水土保持暴露風險中。
水利局經勘查後，近期辦理中埔子圳上、下游護岸改善工程，以生態工法修復提岸，並以塊石堆疊進行護岸建置，總計共施作222公尺砌石護岸，重新整治河道長度達168公尺。
水利局表示，每年5月進入汛期，是颱風生成旺季，這次護岸工程能讓中埔子圳三厝橋段兩旁土地避免雨水沖刷而流失，也能確保河流安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言