烏克蘭正妹愛台灣水果 北農尋人盼贈鳳梨荔枝

來台灣學中文的烏克蘭籍女子奧莉日前在YouTube節目提到，很喜歡台灣水果。北農得知後，在臉書發尋人啟事，總經理翁震炘說，希望奧莉可跟北農聯繫，將提供台灣最好吃水果。

台北農產公司今天透過臉書Facebook「臺北農產」粉絲專頁發文提到，來台學中文半年的烏克蘭正妹奧莉olga提到很喜歡吃台灣水果，且希望家人、朋友都可以來台灣享用。

北農得知相關訊息後，除感謝奧莉支持台灣水果外，也透過臉書發文希望各界幫忙協尋奧莉。北農表示，將送北農嚴選優質頂級水果給奧莉，讓她品嚐台灣水果好滋味，也期待有一天奧莉能帶著家人、朋友來台，大啖台灣水果。

北農指出，第二果菜批發市場的1樓有實體銷售商店，樂意擔任奧莉導遊，為她介紹來自台灣各地美味水果及農特產品。

北農總經理翁震炘接受中央社記者電話訪問時說，希望奧莉可跟北農聯繫，因奧莉受訪時提到最喜歡吃台灣水果，若奧莉願意接受北農邀請，他可擔任導遊替奧莉介紹來自台灣各地的美味水果及農特產品。

翁震炘表示，北農做為全國蔬果批發市場龍頭，會送給奧莉台灣最好、最頂級，且來自北農嚴選的台灣水果，像近期為鳳梨產季，除會介紹鳳梨外，也會提供像香蕉、荔枝、芒果等台灣在地水果。