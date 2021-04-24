北海岸海廢多 「浮球百人聚繪」邀大小朋友幫海廢大變身
北海岸野柳地質公園每年都有許多從各地隨潮汐漂來的海洋漂流物，這些海廢種類相當多，尤其是廢棄浮球，今天舉辦「浮球百人聚繪」，大小朋友一起在浮球上勾勒線條、塗上色彩，賦予新生命，有各重卡通、動物等造型，各異其趣。
「浮球百人聚繪」活動邀請野柳國小、致理科技大學等教育機構以及瑪鋉漁村文化生活協會等機關團體，都是來自北北基的民眾。主辦單位準備圖卡讓數百民眾彩繪參考，小朋友天馬行空彩繪，玩得不亦樂乎。
活動分為學生組、情侶組、家庭組、機關團體，依據組別分配大中小浮球及彩繪用具，野柳地質公園準備了壓克力彩繪塗料，讓參加民眾依照自己想法塗鴉。彩繪後，一顆顆的浮球有了不同的面貌，大家開心地把浮球懸掛在樹上，讓海洋廢棄物的浮球有了新生命，進入野柳地質公園的遊客看到都覺得很新奇，很有療育的效果。
交通部觀光局北觀處所轄的野柳地質公園說，原本撈起這些海洋廢棄物，擔憂廢棄物造成的環境汙染，希望用另一種觀點，大家一起動手改造，讓海廢成為有生命的藝術品。
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