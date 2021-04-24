金山財神廟送百面開運金牌 明慶祝財神聖誕免費擲杯

新北市金山財神廟明天農曆3月14日，為慶祝財神聖誕，舉行「百面金牌」免費擲杯活動，這100面開運金牌是將平日掛在五路財神爺身上的金牌，加以溶鑄後打造而成，擲出5聖杯者前100人，就可得到開運金牌。

擲杯方式以擲杯大賽採「三色杯」計杯，三色杯以1對紫杯、1對紅杯、3個木杯這三色杯筊組成，紫杯象徵「天」，代表位極紫金的天公、玉皇上帝；紅杯象徵「地」，代表賜財賜寶的財神爺；木杯即黃木杯，象徵「人」，代表自己之財運財源。

擲杯時5杯同時擲出，必需紫杯、紅杯均為聖杯，才能有效計杯，代表天地均同意賜財賜寶。依擲出5聖杯者登記順序統計，必需在100名內名額，始可得開運金牌。這100面開運金牌是將平日掛在五路財神爺身上的金牌加以溶鑄後打造而成，有財神爺的加持，具有超高招財磁場，相當珍貴且無價。金山財神廟保有最終解釋及隨時取消、終止、修改、暫停活動權利。

金山財神廟明天上午起，舉行一年一度的財神聖誕祝賀活動，上午9點到12點，舉行華壇起鼓暨祝壽科儀，12點半到1點半學子祝壽，分別有乾華國小的舞獅、興仁國小的扯鈴、金山國小的啦啦隊及古典舞蹈表演。接著還有開鼓舞獅、團拜祝壽。下午3點半進行百面金牌擲杯。

金山財神廟表示，領單報名時間為下午3點到4點，無須費用。參加民眾年齡須年滿18歲。接駁站在

往焿子坪方向新停車場，接駁時間上午10時到下午6時，原山下大鵬國小旁接駁站取消。