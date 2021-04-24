金山財神廟送百面開運金牌 明慶祝財神聖誕免費擲杯
新北市金山財神廟明天農曆3月14日，為慶祝財神聖誕，舉行「百面金牌」免費擲杯活動，這100面開運金牌是將平日掛在五路財神爺身上的金牌，加以溶鑄後打造而成，擲出5聖杯者前100人，就可得到開運金牌。
擲杯方式以擲杯大賽採「三色杯」計杯，三色杯以1對紫杯、1對紅杯、3個木杯這三色杯筊組成，紫杯象徵「天」，代表位極紫金的天公、玉皇上帝；紅杯象徵「地」，代表賜財賜寶的財神爺；木杯即黃木杯，象徵「人」，代表自己之財運財源。
擲杯時5杯同時擲出，必需紫杯、紅杯均為聖杯，才能有效計杯，代表天地均同意賜財賜寶。依擲出5聖杯者登記順序統計，必需在100名內名額，始可得開運金牌。這100面開運金牌是將平日掛在五路財神爺身上的金牌加以溶鑄後打造而成，有財神爺的加持，具有超高招財磁場，相當珍貴且無價。金山財神廟保有最終解釋及隨時取消、終止、修改、暫停活動權利。
金山財神廟明天上午起，舉行一年一度的財神聖誕祝賀活動，上午9點到12點，舉行華壇起鼓暨祝壽科儀，12點半到1點半學子祝壽，分別有乾華國小的舞獅、興仁國小的扯鈴、金山國小的啦啦隊及古典舞蹈表演。接著還有開鼓舞獅、團拜祝壽。下午3點半進行百面金牌擲杯。
金山財神廟表示，領單報名時間為下午3點到4點，無須費用。參加民眾年齡須年滿18歲。接駁站在
往焿子坪方向新停車場，接駁時間上午10時到下午6時，原山下大鵬國小旁接駁站取消。
金山財神廟提醒，往年人潮相當多，信眾可提前來廟裡求財法會寫疏文，當天活動需全程配戴口罩，領獎記得攜帶證件身分證等證件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言