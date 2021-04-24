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疫情再升溫 新北模範母親頒獎全程戴口罩合影

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
52歲的徐季幼從事寄養家庭22年，曾照顧超過40名寄養兒童與少年。記者王敏旭／攝影
52歲的徐季幼從事寄養家庭22年，曾照顧超過40名寄養兒童與少年。記者王敏旭／攝影

國內再現本土新冠案例，個案為十多歲印尼籍男孩（案1090），是在華航擔任機師的父親先在澳洲被驗出陽性，匡列為接觸者才被找出。新北今舉辦模範母親表揚大會，市長侯友宜說，原本要讓模範母親脫口罩拍照，礙於疫情升溫，不僅控管人數，也要全程戴口罩合影。

新北今年選出60名模範母親，社會事前調查更發現，模範母親們疫情結束後最想做的就是「出國」，因此將會場報到處設置機場櫃台、規劃登機口等主題，更與新北旅行商業同業公會、立榮航空、雄獅旅遊合作，提供2張國內來回機票。

侯友宜表示，一年一度的模範母親表揚原要讓所有人取下口罩合影，但近期新冠肺炎疫情再爆本土案例，只好每名得獎者限制2名家屬陪同合照，且全程配戴口罩，避免出現防疫破口。

52歲的徐季幼從事寄養家庭22年，曾照顧超過40名寄養兒童與少年，徐季幼說，踏入寄養家庭是為了幫助社會，同時能照顧自己的孩子，也能有收入；目前也還在照顧2名小學一、四年級的孩子。

徐季幼指出，剛到她家的孩子過去可能有偏差行為，但這狀況就算在一般家庭也會發生，她認為孩子缺乏安全感，她會有耐心告知寄養童「你就是我孩子」，安全感會隨著時間增加，偏差行為就會直間消失。

47歲的王建出生於大陸江西萍鄉，2009年嫁來台灣，丈夫卻在2016年離世，她靠著打工賣菜、修改衣服負擔家計，有次女兒想吃豆花卻認為外頭的豆花不好吃，王建決定自做手工豆花也獲得女兒肯定，現在則以賣豆花拉拔女兒長大。

47歲王建（左）的2016年離世，有次女兒想吃豆花卻認為外頭的豆花不好吃，她決定自做手工豆花也獲得女兒肯定，現在就以賣豆花拉拔女兒長大。記者王敏旭／攝影
47歲王建（左）的2016年離世，有次女兒想吃豆花卻認為外頭的豆花不好吃，她決定自做手工豆花也獲得女兒肯定，現在就以賣豆花拉拔女兒長大。記者王敏旭／攝影
新北今舉辦模範母親表揚大會，原本要讓模範母親脫口罩拍照，礙於疫情升溫，不僅控管人數，也要全程戴口罩合影。記者王敏旭／攝影
新北今舉辦模範母親表揚大會，原本要讓模範母親脫口罩拍照，礙於疫情升溫，不僅控管人數，也要全程戴口罩合影。記者王敏旭／攝影

寄養家庭 模範母親 口罩 疫情

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