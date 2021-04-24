台北母娘文化季米龍開光儀式明登場 今年增祈雨求甘霖

台北母娘文化季開辦迄今已第14年，明天上午10時舉辦米龍開光儀式，將由副總統賴清德擔任主祭禮官，桃園市長鄭文燦、新北市政府秘書長林祐賢、北市議員許淑華等民意代表與地方仕紳擔任陪祭禮官。

松山慈惠堂指出，今年除了為參加的信眾消災植福、增福添壽外，也祈求禳災除疫、國泰民安、風調雨順、合境平安，最近台灣水情吃緊，今年特別加入了祈雨科儀，祈請母娘慈悲護佑，普降甘霖化解象。

另外，4月30日上午9時，保民境嘉年華起駕團拜儀式，將請蔡英文總統擔任主祭禮官，9時30分重達1000公斤的母娘聖駕由蔡總統、內政部長徐國勇及慈惠堂郭堂主扶鸞起駕。

今年為期2天的遶境活動，今年母娘首次跨縣市前往宜蘭遶境祈安，預計晚上6時駐駕宜蘭五結中典文化創意園區，舉行「母娘之光」音樂晚會，將由多位知名藝人及歌手現場演出。