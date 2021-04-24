聽新聞
test
0:00 / 0:00
土城三峽社宅引人口湧入 議員要求增班落實在地就學
土城與三峽近年來蓬勃發展，遷入人口大增，新北市議員江怡臻近日質詢教育局長張明文，要求教育局就目前土城、三峽學區額滿問題提出解方，審慎考慮增加新生班級數與學生數，對未來社會住宅遷入的人口超前部署就學問題，讓孩子不用到學區外就讀，落實在地就學。
江怡臻指出，今年已開始接到學區內學子進不了土城國中就讀的陳情，且根據新北社會住宅的規劃，大安、永和、頂埔三處都位於土城國中學區，未來至少還有2000戶入住，學齡孩童更不計少數，未來都可能要到路程較遠的學校就讀。
教育局長張明文回應，目前將評估學齡學生人口增長狀況，短期內還是以鄰近學區優先安置，未來會評估整體就學容納量，目前也還有學校預定地，未來如果有需求，也會評估是否新建學校。江怡臻進一步要求指出，土城國中辦學績效深獲家長肯定，雖然是第一次成為額滿學校，但已可預見未來仍會是額滿學校，要求教育局必須審慎規劃學校就學人數，儘早評估增班可能性，讓家長放心。
江怡臻也提到，三峽國光社會住宅二期共規劃921戶，預計2023年底完工，對面就是北大國小，但是北大國小已經是額滿學校，政府應該提出配套措施，讓現在北大國小學區學子和未來國光二期的住戶，都能就近上學，如此才能更全面創造友善生育環境。
張明文表示，短時間內會先安置學區內學生到附近的學校就讀，而目前桃子腳國中小正在進行增建第三期校舍，預計2025年完工，預計會新增18班國小、4班特教、9班幼教班，希望能早日完工，以紓緩鄰近住戶就近上學的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言