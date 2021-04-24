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親子在家時間長衝突增 北市教父母不打小孩口訣

中央社 / 台北24日電

北市家防中心統計，今年1到3月有738件兒少保護案，多是家長因照顧負荷而不當管教。社會局表示，家長有負面情緒時，深呼吸、聽孩子說，使用「停看聽」等方式可避免責打孩子。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，受理的兒少保護調查案件，今年1到3月就有738件，其中最多類型的是家長於下班後或假日與孩子相處時，常易因照顧負荷引發情緒而不當管教。

家防中心主任陳淑娟指出，因為疫情對國人健康、經濟及家庭生活造成影響，例如防疫減少帶孩子出門的次數，在家親子相處時間增加且緊密，容易產生衝突。

家防中心提醒父母，若有負面「深呼吸、閉眼睛、停止動作、看看周遭、聽孩子說」，使用「停看聽」等冷靜方式，可以避免責打孩子。

家防中心指出，責打及體罰對於改變孩子行為沒有太大幫助，而家防中心鼓勵市民當「友善路人甲」通報家暴案件，希望每位市民透過「傾聽、接納、轉介」，讓暴力喊停。

北市 家庭暴力 家扶中心

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