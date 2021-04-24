受疫情影響新北潑水節停辦2年 改辦多元文化節今登場

受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦，今天在板橋四維公園登場，新北市長侯友宜搖鈴開村，並宣告180位新北文化大使正式成軍及多元文化節起跑，侯友宜表示，現場至少有10種語言、17種不同聲音，可以透過音樂、母語彼此分享、尊重、包容。

文化局表示，今年仍受到疫情影響，停辦潑水節，改舉辦新北市多元文化節。此次以「聲音」為發想，並以「找找，住在新北的世界聲音」為主題，蒐集新北多元的聲音及故事，從不同人的故事裡，發掘城市多元的樣貌。

多元文化節主題系列活動從線上母語歌徵集揭開序幕，連結到華新街美食與小旅行，「找找，家裡附近的文化活動」則串聯起博物館、圖書館、學校與社區，響應多元文化節。

新北市長侯友宜表示，新北市匯聚台灣各縣市以及世界各地的移入人口，不同族群來到這座城市定居、相遇、交流，因此特別招募培訓新北市青年投入多元文化事務推動，透過系統性培養及訓練，讓青年接棒推廣多元文化。