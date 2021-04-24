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受疫情影響新北潑水節停辦2年 改辦多元文化節今登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影
受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影

受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦，今天在板橋四維公園登場，新北市長侯友宜搖鈴開村，並宣告180位新北文化大使正式成軍及多元文化節起跑，侯友宜表示，現場至少有10種語言、17種不同聲音，可以透過音樂、母語彼此分享、尊重、包容。

文化局表示，今年仍受到疫情影響，停辦潑水節，改舉辦新北市多元文化節。此次以「聲音」為發想，並以「找找，住在新北的世界聲音」為主題，蒐集新北多元的聲音及故事，從不同人的故事裡，發掘城市多元的樣貌。

多元文化節主題系列活動從線上母語歌徵集揭開序幕，連結到華新街美食與小旅行，「找找，家裡附近的文化活動」則串聯起博物館、圖書館、學校與社區，響應多元文化節。

新北市長侯友宜表示，新北市匯聚台灣各縣市以及世界各地的移入人口，不同族群來到這座城市定居、相遇、交流，因此特別招募培訓新北市青年投入多元文化事務推動，透過系統性培養及訓練，讓青年接棒推廣多元文化。

文化局長龔雅雯表示，本次透過跨局處的合作與教育局攜手共同舉辦多項精彩的活動，如空軍三重一村舉辦「印度文化節」，帶來印度歌舞、印度市集及體驗工坊；十三行博物館辦理「多樣泰-泰國文化特展」；淡水古蹟博物館推出英日快閃時空小徑及世界樂器體驗；市圖總館由新住民媽媽志工分享緬甸、越南、印尼等家鄉的趣味故事等，還有其他圖書館分館與學校也一同共襄盛舉，學校將舉辦如多元文化繪本導讀、各國節慶認識、異國文化與樂器體驗等多元課程及活動。

受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影
受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）搖鈴開村，並宣告180位新北文化大使正式成軍及多元文化節起跑。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）搖鈴開村，並宣告180位新北文化大使正式成軍及多元文化節起跑。記者江婉儀／攝影
受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影
受疫情影響，新北潑水節停辦第二年，今年改以新北市多元文化節的形式舉辦。記者江婉儀／攝影

古蹟博物館 侯友宜 新北

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