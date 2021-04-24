6年翻29重車！台62甲線匯入台62線新四腳亭匝道通車

台62甲線匯入台62線西行匝道為基隆市港往返台北重要道路，並且串聯62線與國道1號、3號，但因為彎道達90度，且為先下坡再上坡，重車多為超速減速不及，6年來29輛重車翻車。公路總局新建四腳亭匝道改善彎度、坡度等增加安全性，昨天正式開放通車。駕駛都說「安全多了」。

「怎麼又翻車了！」台62甲線（基隆港東岸聯外道路）接台62線快速道路（萬瑞快速公路）的四腳亭匝道，常有翻車事故，每次翻車意外的場景、地點多一樣，而且翻車的都是貨櫃車，翻到四腳朝天，翻到護欄外，有的翻到卡死整條路，必須請大型吊車來拖吊，往往得封閉大半天，用路人得繞道，很不方便。

公路總局統計，這個路段6年來就有29輛大貨車翻覆，主要是因為這個彎道將近有90度，匝道距離400公尺，先下坡後上坡。上坡時如果多踩油門，過彎不慎，就容易被離心力影響而翻車。

公路總局近年來辦理多項交通安全改善工程，更多次與警方會勘協調，另與運輸業者宣導該匝道應依速限行駛等作為，相關改善雖有成效但有限。

公路總局基隆工務段段長張育瑋今天說，為使得行車更加順暢，減少運輸車輛翻覆導致車流堵塞，一工處新設匝道約300公尺，設計時考量大型運輸車行車視距、超高及坡度，施工時克服基隆多雨、地質破碎及維持既有車輛通行等困難條件完工，在坡度、轉彎半徑、離心力都有明顯改善。

新匝道的線型，把轉彎半徑增加，轉彎能夠順一點，並把坡度拉順，過彎時會比較緩。張育瑋表示，轉彎半徑從60公尺改為80公尺，因半徑越大，轉彎幅度越緩；最大縱坡9%改為8%，因縱坡越小，坡度越緩；路面傾斜度也調整，降低離心力。新四腳亭匝道速限40公里/小時，請用路人依速限行駛。