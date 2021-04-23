天降冷氣機無法可管 新北議員要市府研擬
新北永和區安樂路455巷某戶3樓的冷氣機，這月初在某日凌晨掉落至1樓，幸沒有造成人員傷亡。新北市議員羅文崇指出，冷氣定在外牆、雨遮等沒有相關規範，希望市府能夠研議。新北工務局指出，若發現有立即危險，可要求限期改善。
台北市5年前就發生冷氣機支架老舊生鏽承受力不足，導致冷氣從高處墜落砸傷機車騎士的意外，台灣潮濕多雨許多大樓外牆壁磚脆弱，近年來冷氣掉落的意外有逐漸頻繁的趨勢，昨晚台北市民生東路五段也發生冷氣掉落的案例。
羅文崇說，若是釘在結構外牆的冷氣支架，只要透空率高於70%且突出外牆不超過60公分依法是屬於「免查報」的範圍，在建築相關法規來說幾乎就是無法可管。
羅文崇表示，也有冷氣室外機架設於雨遮上，但可以承受多少的重量以及冷氣的台數、大小等等也沒有明確的規範，冷氣若掉落會影響民眾安全，市府應研擬相關辦法，尤其時乘載冷氣支架的材質與負重規範要更明確。
工務局詹榮鋒說，根據公寓大廈管理條例，既有建築會要求負責人善盡維護管理責任，若有危險可要求限期改善，為改善就可開罰；近幾年的新建案，則都有針對分離冷氣做規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言