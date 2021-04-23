天降冷氣機無法可管 新北議員要市府研擬

新北永和區安樂路455巷某戶3樓的冷氣機，這月初在某日凌晨掉落至1樓，幸沒有造成人員傷亡。新北市議員羅文崇指出，冷氣定在外牆、雨遮等沒有相關規範，希望市府能夠研議。新北工務局指出，若發現有立即危險，可要求限期改善。

台北市5年前就發生冷氣機支架老舊生鏽承受力不足，導致冷氣從高處墜落砸傷機車騎士的意外，台灣潮濕多雨許多大樓外牆壁磚脆弱，近年來冷氣掉落的意外有逐漸頻繁的趨勢，昨晚台北市民生東路五段也發生冷氣掉落的案例。

羅文崇說，若是釘在結構外牆的冷氣支架，只要透空率高於70%且突出外牆不超過60公分依法是屬於「免查報」的範圍，在建築相關法規來說幾乎就是無法可管。

羅文崇表示，也有冷氣室外機架設於雨遮上，但可以承受多少的重量以及冷氣的台數、大小等等也沒有明確的規範，冷氣若掉落會影響民眾安全，市府應研擬相關辦法，尤其時乘載冷氣支架的材質與負重規範要更明確。