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捷運萬大二期新北交由自建 議員憂：人力僅180人無法承擔工程

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
捷運局長李政安說，萬大樹林線第二期是中運量系統，與目前新北在興建的三鶯線相同，新北捷運局機關員額180人還沒滿編，現也仰賴外部的專業顧問，人力不會不夠。記者王敏旭／攝影
捷運局長李政安說，萬大樹林線第二期是中運量系統，與目前新北在興建的三鶯線相同，新北捷運局機關員額180人還沒滿編，現也仰賴外部的專業顧問，人力不會不夠。記者王敏旭／攝影

捷運萬大樹林線第二期（新北樹林線）原由台北捷運局負責興建，經過雙北論壇討論後，將交由新北捷運局負責。新北市議員林銘仁指出，新北捷運局人數僅180人，擔憂無法承擔工程。新北捷運局指出，有專業顧問工司，也依工程會定委外監造，但也會再增取人力。

林銘仁說，台北捷運局有918人，新北捷運局只有180人，人數只有別人5分之1，今年1到3月還走掉3名機電工程人員，有些人還寧可辭職，改做薪水只有3分之2的工作，未來是否有辦法負擔工程。

捷運局長李政安說，萬大樹林線第二期是中運量系統，與目前新北在興建的三鶯線相同，新北捷運局機關員額180人還沒滿編，現也仰賴外部的專業顧問，人力不會不夠；且由新北自行興建，也可受議會監督。

李政安指出，台北捷運局沒有專管顧問，大小事都自己來，新北則交由專門顧問公司，所以人事較精簡；至於部分離職是因為有個人生涯規劃，他也沒辦法強留，並非是環境問題，人力也還在補充中。

捷運 北捷

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