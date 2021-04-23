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全運會官網使用未授權圖片 新北議員批：不良示範
新北市府今年10月將舉辦主辦全國運動會，其官方網站已架設完畢，市議員何博文指出，官網竟使用未被授權圖片。新北教育局表示，經查有2照片被誤用約半年，已請廠商撤下並依約開罰。
110年全國運動會將於今年10月16日21日舉辦，合計6天賽事將在新北市登場，其全運會官網詳細介紹本屆賽事，以及公告各種比賽資訊，不過卻被發現，網站竟使用未被授權的圖示。
何博文今在議會指出，全運會網站照片可看見有「getty images」浮水印，若有合法購買不會出現浮水印，但官網卻使用未被授權圖片，不但丟新北市府的臉，教育局屬於體育處上級機關，這是不良示範。
教育局張明文表示，網站是由外包廠商執行，會請外包廠商注意。體育處則說，網站由測試頁轉換正式版時，未更新為正式版照片，造成2張照片誤用，已要求立即撤下，所有網站照片需合法授權，會依約追究網站維護管理廠商責任。
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