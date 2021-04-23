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汐止興福社區關懷據點揭牌 新住民帶長輩樂活

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止興福社區關懷據點揭牌，新住民姊妹們帶來新住民傳統歌舞表演，希望未來能走入社區關懷更多的銀髮長輩。 圖／觀天下有線電視提供
汐止興福社區關懷據點揭牌，新住民姊妹們帶來新住民傳統歌舞表演，希望未來能走入社區關懷更多的銀髮長輩。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區興福里有將近1/3的人口是65歲以上的長者，為了讓他們在地樂活，除了成立銀髮俱樂部，更結合台灣新住民關懷協會成立社區關懷照顧據點，今(23)日揭牌儀式，新住民姊妹們也帶來新住民傳統歌舞表演，希望未來能走入社區關懷更多的銀髮長輩。

汐止興福社區在新住民關懷協會的協助下，成立據點暨巷弄長照站C站，成為新北市第448處，揭牌儀式上包括社會局副局長林昭文、市議員周雅玲、廖先翔、汐止區長陳健民等人都出席參加，新住民關懷協會並帶來80 Young表演團，以及越南、緬甸等新住民傳統歌舞表演，有孔雀開屏舞、越南傳統斗笠舞、鄧麗君的月亮代表我的心等老歌，與當地銀髮長輩互動融洽。

社會局副局長林昭文表示，侯友宜市長推動「里里銀髮俱樂部」，要在全市29區1,032里設立，目前全市已設置939處，其中2.0至4.0，亦即具有社區照顧關懷功能的據點有448處，不論俱樂部或據點，設置的目的都是要讓長輩走出家門、多多社會參與，像是運動養生課程、休閒娛樂課程，或是像新住民協會要注入的新活力，如培養高齡的長輩成立80 Young表演團，越表演越年輕，越活越快樂。

市議員周雅玲指出，最感動的是台灣新住民協會能夠跟我們里長做結合，他們在現今高齡化的社會裡結合據點，未來可以從線到面可以更深入社區關懷長者。

市議員廖先翔表示，這個據點非常特別之處，就是結合新住民關懷協會，這次把新住民朋友拉進來，設立據點就是希望民眾、長輩們有空就來活動中心走走，不管是泡茶、玩遊戲或是上課，將這裡成為我們的第二家。

汐止區長陳健民說，我們汐止區共有14個關懷據點、27個銀髮俱樂部，希望未來這個服務長者的據點能夠繼續推動，最近的重點是以社區、集合式住宅為主，更深入地方關懷長者。

興福里長韓君灝表示，興福里有438位年滿65歲的長輩，大都屬集合式住宅社區型，像是據點所在地的香榭巴黎社區就有322戶，里內雖然缺乏公園、宮廟等老人聚會的場所，但因鄰近基隆河，有堤防步道，成為長輩喜歡散步去處。目前社區開設有動健康、毛巾操、書法班等課程，未來在協會的挹注下，希望課程多元化，吸引更多的長輩參與。

新住民 汐止

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