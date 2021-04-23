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汐碇路油桐花盛開 沿路白色地毯好美

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐碇路沿線的油桐花也開滿整個山頭，沿路白色的油桐花飄落一地，就好像鋪上一層白色的地毯一樣。 圖／觀天下有線電視提供
汐碇路沿線的油桐花也開滿整個山頭，沿路白色的油桐花飄落一地，就好像鋪上一層白色的地毯一樣。 圖／觀天下有線電視提供

五月雪油桐花，今年似乎開的特別早，從四月中開始，汐碇路沿線的油桐花也開滿整個山頭，沿路白色的油桐花飄落一地，就好像鋪上一層白色的地毯一樣，真的好美，也吸引不少人上山賞花

民眾說，遠遠的看到汐碇路山上白色點點，就趁著空間時間來賞花，這邊的油桐花不會輸苗栗那邊，滿山遍野開的蠻漂亮的，而且今天天氣又那麼好、視野很好，照相起來是不錯的很漂亮。

白雲里長陳俊地指出，就從汐碇路山腳下沿線上去，花開的很美，有微風吹過，油桐花緩緩飄落，像下雪一樣，還有滿地的白色花朵，就好像鋪上一層白色地毯。

陳俊地表示，今天的油桐花提早盛開，應該是因為雨季比較少、濕度比較少，所以今年提早開，提早了十天左右，也歡迎大家有空來汐碇路賞油桐花。

桐花 賞花 微風

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