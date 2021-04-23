平溪區托老中心長者自製雪Q餅 盼行銷增銀髮價值

平溪區長者占全區人口比例超過30%，老人家退休後常常是靠子孫供養，銀髮生活缺乏目標與動力，為此平溪十分托老中心為長者設計雪Q餅食譜，利用簡單步驟，將棉花糖、奶粉、餅乾、瓜子、蔓越莓等食材，製成精美禮品，考驗長者的手腦協調，老人家愛吃也會努力記得配方與比例，希望日後能成為托老中心伴手禮或進行行銷，讓老人家找到生活中的動力與價值。

一粒麥子基金會社福員蔡碧真表示，在現代銀髮人力社會大眾都很重視，托老中心的長者也很認可說，有事情做、對社會有貢獻，又能賺到額外的零用錢，所以大家就開始研究什麼美味，能讓老人家方便製作又好吃，最後選擇做類似牛軋糖的雪Q餅，大概一個小時內就能做出一大片，還能灑上抹茶粉、巧克力粉等口味，加上老人家親手的包裝，賣相非常棒。

新北市議員林裔綺表示，21日親自來關心老人家的烹飪過程，看到每組阿伯也親自擔任大廚，阿姨們負責協助，展現男女兼顧廚藝的本事，吃到老人家做的雪Q餅及奶酪，能感受到真材食料與手工的溫度，老人家將這次試做的成品用於23日中華金典社區促進聯盟的參訪，希望送給全台辛苦經營長照關懷據點的社福員們，一份屬於平溪區的愛心，也證明老人家心不老，手藝也超棒。