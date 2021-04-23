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瑞芳四腳亭桐花季雪白地毯 古蹟宛如天空之城

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
導覽活動分為兩路線，在吉慶里砲台步道正值桐花初放，一片片白花飄落，累積成花地毯美不勝收，更能感受山頂上軍事堡壘神秘宏偉的氛圍。 圖／觀天下有線電視提供
導覽活動分為兩路線，在吉慶里砲台步道正值桐花初放，一片片白花飄落，累積成花地毯美不勝收，更能感受山頂上軍事堡壘神秘宏偉的氛圍。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭過去因鄰近基隆港而有砲台堡壘古蹟座落，而早期礦業留下大規模的煤窯遺址，一個個成對窯洞，宛如森林中失落的天空之城，但因為雨季濕滑，每年四五月是最適宜遊客上山探訪的季節，瑞芳公所將於25日舉辦桐花季主場活動及最後一場導覽，讓民眾逛古蹟、感受雪白花地毯降臨的浪漫。

吉慶里長簡惠麗表示，瑞芳區四腳亭因接壤基隆市，自古便是交通要道且人口相對集中的地區，繁盛的煤礦業沒落後，煤窯遺址與砲台古蹟是四腳亭轉型觀光景點的極佳看點，近年來步道的施作與整修完工，讓更多外地人願意搭火車來四腳亭欣賞觀光，為此很感謝客委會、客家局的支持，以及瑞芳區公所舉辦桐花季導覽小旅行，不僅探訪古蹟、油桐花，還有乾燥花DIY，呼應即將到來的母親節，遊客們都好喜愛。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋表示，此次導覽活動分為兩路線，位在吉慶里的砲台步道於去年翻修枕木防朽，正值桐花初放，一片片白花自轉飄落，累積成花地毯美不勝收，更能感受山頂上軍事堡壘神秘宏偉的氛圍；而另一路線來到上天里的粗坑口煤窯步道，這裡保留著四腳亭最完整的礦業歷史，早期先人在山區森林中幹粗活，礦坑廢了、人走了，剩下樹木生長在在中空的窯穴上，有的被樹根破壞裸露，有的靜謐成對與大自然和諧共融，這樣宛如天空之城的美景，不只水湳洞的十三層遺址，在四腳亭也能看得到。

上天里長林瑞明表示，四腳亭不論是煤窯遺址或砲台古蹟都位在較偏遠的山區，桐花季期間民眾可參考導引路線結伴前往，因雨季較容易造成濕滑泥濘，民眾不妨挑個好天氣走步道看古蹟，順便欣賞桐花、螢火蟲的盎然景色。

瑞芳 古蹟 桐花

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