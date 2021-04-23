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院長、區長帶頭施打 金山醫院自費新冠疫苗將開打

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山醫院院長邀集金山區、石門區及三芝區的區長們，還有石門衛生所主任、金山大同里長還有第一線工作之檢疫所及醫護人員等人，在臺大金山分院接受疫苗施打。 圖／紅樹林有線電視提供
金山醫院院長邀集金山區、石門區及三芝區的區長們，還有石門衛生所主任、金山大同里長還有第一線工作之檢疫所及醫護人員等人，在臺大金山分院接受疫苗施打。 圖／紅樹林有線電視提供

為配合中央防疫政策，照顧北海岸鄉親健康，臺大醫院金山分院下週二，27日起為北海岸萬里、金山、石門及三芝地區民眾施打新冠肺炎疫苗。為起帶頭作用，由金山醫院院長邀集金山區、石門區及三芝區的區長們，還有石門衛生所主任、金山大同里長還有第一線工作之檢疫所及醫護人員等人，在臺大金山分院接受疫苗施打。

金山分院長張志豪院長表示，為配合中央防疫政策，照顧北海岸鄉親健康，金山分院經衛生福利部核准為目前北海岸萬里、金山、石門及三芝地區唯一「新冠肺炎疫苗」接種服務的醫院，而金山醫院的醫療團隊也針對疫苗施打工作作足了準備，在院長與地方首長的帶頭施打作用下，要喚起民眾接種疫苗信心，讓新冠肺炎疫苗的接種能夠順利推動。

金山醫院「COVID-19疫苗」將於下週二4月27日起開放施打，每周二到四下午兩點到四點，最晚三點前報到，以及每週五上午九點到十一點最晚十點前報到，提供新冠肺炎疫苗特別門診接種服務。只要是符合衛生福利部公告接種條件民眾，可以在金山醫院網站上進行查詢及預約進行疫苗施打。

金山 疫苗 新冠肺炎

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